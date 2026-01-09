Creado: Actualizado:

Se ha escrito tanto sobre Jean-Luc Godard, sobre su obra, sobre su figura capital en la historia del cine, sobre su influencia en otros realizadores, sobre esa mirada discordante con las reglas establecidas, que parecía que no quedaba nada más por saber. Se ha escrito tanto sobre la llamada Nouvelle Vague, que sacudió los cimientos del cine, ese movimiento desobediente a los postulados existentes en la década de los 50 y 60 que llegó como una ola de aire fresco de la mano de un puñado de cineastas que, más por amor al arte que por otra cosa, fueron dejando profunda huella con sus películas. Se ha escrito tanto sobre Al final de la escapada (1969) –À bout de souffle, en el original–, una historia elaborada en 20 días entre la improvisación y el talento, y con una Jean Seberg y un Jean-Paul Belmondo ya míticos, dirigida por un Godard primerizo y contando con la colaboración de François Truffaut y Claude Chabrol en la idea de la historia, críticos como él de la revista Cahiers du Cinéma, y cuando Truffaut ya había rodado otra obra maestra como Los 400 golpes, que se podría pensar que poco o nada se podía añadir.

Pues bien, el director de la trilogía de Antes del amanecer, atardecer y anochecer, y del que últimamente hemos disfrutado con su Blue Moon, Richard Linklater, le ha dado una vuelta de tuerca a todo esto y nos regala Nouvelle Vague o la historia del rodaje de Al final de la escapada, aquel título que rompió moldes, y sobre un Godard que Linklater admira pero que presenta con sus virtudes y defectos. El resultado es sugerente, con momentos de humor, de espontaneidad, con tacto, dibujando a cada personaje con dulzura, con esa naturalidad que proviene de estar haciendo algo que les pertenece aunque algunos en aquel momento no acababan de entender la desordenada y confusa metodología de aquel director que se atrevía con todo, esas rupturas de rodaje y una autonomía de la cámara a cargo del gran Raoul Coutard por las calles de un París de los sesenta ambientado con minuciosidad.

Linklater homenajea al cine francés y a sus nombres, y por su película desfilan Juliette Greco, Jacques Rivette, Éric Rohmer, Jean-Pierre Melville, Jacques Demy, Agnès Varda, Robert Bresson, a parte de Truffaut y Chabrol, y hasta el italiano Roberto Rossellini.

En Nouvelle Vague nos reencontramos con aquella historia de un bribón de poca monta con un destino fatal y ese romance sin aliento con una joven americana en un blanco y negro pulcro y sugestivo.

En definitiva, esta película es un acto de amor al cine y, ante eso, ¿quién puede resistirse?