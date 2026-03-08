Monstruos a su pesar

Creado: Actualizado:

De aquella La novia de Frankenstein, clásico de 1935 firmado por James Whale, aquí queda el detalle prestado del enunciado y el deseo por parte de la actriz y directora Maggie Gyllenhaal de hacer presente el deseo de un monstruo por sobrellevar la carga de su soledad con una compañera, un ser tan necesitado de cariño y cansado de deambular por el mundo que no dudará en buscar la ayuda de una científica que sabe cómo resucitar a los muertos.

De este modo, una chica de compañía poseída por el alma de la mismísima Mary Shelley, creadora de Frankenstein o el moderno Prometeo, bastante atormentada desde ultratumba, formará una dualidad con claves filosóficas sobre la vida y la muerte desde el interior de la mente de una joven que tontea peligrosamente con la mafia de Chicago -estamos en la década de los 30-, y que acabará mal, para posteriormente convertirse en esa novia cadáver de un ser maldito construido con retales humanos.

A partir de ahí, el argumento se desmanda, cobra un ritmo endemoniado en el que Maggie Gyllenhaal despliega toda su osadía, su vuelta de tuerca a una historia de amor llevada aquí hasta las últimas consecuencias y otorgando puro nervio a esa novia, en ocasiones pasada de rosca, que interpreta con explosiva energía Jessie Buckley, actriz en la cresta de la ola por su magnífico papel en Hamnet, y seguramente próximo Oscar de la Academia.

¡La novia! entremezcla con desigual fortuna la rabia de vivir siendo un monstruo, la maldad que habita en el ser humano y un furioso y pasional romance a lo Bonnie & Clyde –qué gran Bonnie Parker habría sido la Buckley en una revisión del clásico de Arthur Penn, sin desmerecer a Faye Dunaway por supuesto–, y con un Christian Bale –un camaleón cinematográfico–, grapado y cosido por todas partes y rendido a su acelerada pareja sentimental, una mujer que repite con insistencia aquella frase extraída del relato Bartleby, el escribiente de Herman Melville Preferiría no hacerlo.

Frankenstein también está obsesionado y adepto a las películas de un célebre actor y bailarín imperfecto de nombre Ronnie Reed (Jake Gyllenhaal), siguiéndole a través de las pantallas de los cines de varios estados.

Muertes siempre justificadas, coreografías potentes en los números musicales, un gánster cruel, un policía corrupto, una aspirante a detective con intuición –papel reservado a Penélope Cruz–, y movimientos reivindicativos promueven ésta muy libre revisión del mito que, sin embargo, utiliza en exceso los recursos a su alcance desbordando y haciendo temblar la propia estructura argumental de la película.