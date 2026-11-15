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La memoria del cineasta y cantante argentino Leonardo Favio (1938-2012) es la de un cine que trasciende porque sus películas eran y son consideradas de culto. Títulos como El dependiente, Crónica de un niño solo, Nazareno Cruz y el lobo, Juan Moreira o El romance del Aniceto y la Francisca lo han convertido en un referente admirado tanto por prestigiosos realizadores como por directores noveles que comienzan a marcar su ideario sobre el cine que quieren hacer y cómo mostrarlo.

El tren fluvial guarda la sombra de aquella maravillosa Crónica de un niño solo (1965) de Favio, retrato de un niño encerrado en un orfanato que no pierde su ansia de libertad, esa esperanza que no cesa. En El tren fluvial su desarrollo tiene carácter de fábula, de ensoñación, de alternancia entre lo real y lo imaginario en la persona de Milo, un niño de 9 años que mantiene vivo el anhelo de escapar de la zona rural en la que vive, donde baila ‘malambo’, danza folklórica argentina de una compleja estética del zapateo que se asocia al mundo gaucho y que su padre le inculca con energía. Milo vive entre una familia adormecida y decide viajar en tren hasta Buenos Aires, adentrándose en un mundo diferente y donde en ese trayecto de iniciación se transita entre la decepción y la sugestión en todo lo que se despliega ante su mirada, pues esa mirada infantil es la que nos transmite lo verdadero y la fantasía a través de imágenes sutiles y hermosas, con cadencia en su desordenada poesía visual.

Lorenzo Ferro, actor magnífico desde El ángel –aquel título firmado en 2018 por Luis Ortega sobre el asesino múltiple Carlos Robledo Puch, con diez homicidios y múltiples robos en su haber con tan solo 19 años de edad–, firma ahora, junto al trágicamente fallecido el pasado junio en un accidente aéreo Lucas Vignale, una película aparentemente sencilla pero repleta de detalles, cargada de sensibilidad, significativamente creativa, con algún momento surrealista que viene dado por esos vínculos que se tejen entre la imaginación y lo presente, en esa capacidad de Milo Barría en comunicar en silencio la sabiduría que tienen los niños.

El tren fluvial

Como las palabras que recita en la película el maquinista del tren del poemario de Francisco Madariaga (1927-2000) Todavía la luz, concretamente del fragmento del poema titulado Viaje estival con Lucio: “-Aquí ya empiezan a haber caballos- me decía. Y el viento del nordeste comenzaba a ser verde entre los colores del agua de la infancia. Estábamos ya muy lejos de los bronces, los mármoles y los floreros pintados ‘al gusto de la familia’ en los cementerios municipales. Todo aquello quedaba atrás, y el sueño del viejo tren casi fluvial nos envolvía”.