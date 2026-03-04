Una esmena al cinisme
Parlar de l’esperança sense convertir-la en una consigna buida ni en un manual d’optimisme ràpid. Vet aquí el mèrit. Anatomia de l’esperança no és un llibre que negui el malestar del present; al contrari, parteix d’aquí. Hi trobem un temps marcat pel cansament, la por, la incertesa i una forma de cinisme defensiu que sovint es disfressa de lucidesa. Un dels encerts del llibre és que evita el to paternalista. No promet fórmules màgiques ni receptes emocionals. Torralba no diu que “tot anirà bé”, sinó que intenta pensar què vol dir sostenir-se quan no és clar que les coses vagin bé. Ho fa amb una idea central molt efectiva: el “combat interior” entre dues veus, la del desesperat i la de l’esperançat (et ressona, lector?). El llibre s’obre amb aquesta tensió i la manté viva amb frases contundents: “Tot està perdut!” davant de “Tot està per fer!”, o “No hi ha res a fer!” davant de “Tot és possible!”. Més que un recurs retòric, és una manera de descriure una experiència molt recognoscible: la batalla íntima entre rendir-se o continuar.
Assaig
Una de les escenes més potents és la del túnel: la foscor, els passatgers, la incertesa, els qui s’abandonen i els qui “entreveuen” una sortida. Aquesta diferència entre veure i entreveure és clau en el llibre. L’esperança, ve a dir, no és evidència ni garantia; és una forma de mirada que s’activa fins i tot quan encara no hi ha proves suficients. També funciona molt bé quan rellegeix el mite de Sísif a partir de Camus. La imatge de repetir, empènyer, tornar a començar connecta amb una fatiga molt contemporània: feines que no s’acaben mai, cures invisibles, esforços sense recompensa immediata. En aquests passatges, el llibre toca os perquè posa paraules a una sensació compartida. I hi afegeix un matís important: perseverar no és el mateix que resignar-se. Un altre punt fort és que l’esperança hi apareix menys com un estat d’ànim que com una pràctica. No és eufòria, ni ingenuïtat, ni una alegria obligatòria. Té més a veure amb la paciència, la cura, el vincle i la capacitat de sostenir processos lents. Per això resulten tan útils algunes metàfores i exemples: el creixement d’una planta, el temps de maduració, la necessitat de no “estirar” allò que només pot créixer si arrela. Ajuda molt el cas d’un ancià que havia deixat de menjar i que recupera les ganes de viure quan li ofereixen un motiu concret, vinculat a una tasca amb sentit per a ell, relacionada amb els jardins. La història resumeix bé una de les intuïcions del llibre: l’esperança sovint no arriba en forma de gran discurs, sinó com una petita possibilitat real, una feina, un vincle, una raó per tornar a començar. I sí: durant l’entrevista hi va haver un moment lleidatà preciós, d’aquells que fan somriure amb orgull. Parlant de la saviesa popular (“l’esperança és l’últim que es perd”), Torralba hi fa entrar Màrius Torres i la seva imatge: “com una flor minúscula, però tenaç.” Petita i trepitjable, però tossuda. Una definició que val per a un poema... i per a un país.