Creado: Actualizado:

FOLK-ROCK

★★★★✩

Estos últimos tiempos, la presencia entre nosotros de la cantante, compositora y guitarrista Joana Serrat se ha hecho afortunadamente muy frecuente. La de Vic, seguramente la más “americana” de nuestras cantautoras de proximidad, ha logrado tras seis fantásticas entregas discográficas publicadas desde su debut hace ya más de un decenio no solo hacerse un hueco de privilegio entre nuestros/as creadores/as musicales más notables sino, también, y gracias a sus incursiones de trabajo y para actuar, sobre todo al otro lado del Atlántico, una magnífica proyección y presencia internacional. Cantar y componer en inglés han sido factores clave para que dicha trascendencia pudiese consolidarse y, no en vano, obras como su auto editado primer trabajo The Relief Sessions (2012), y el resto de álbumes puestos en circulación a continuación, Dear Great Canyon (2014), Cross The Verge (2016), Hardcore From The Heart (2021) y, el más reciente, Big Wave (2024), además de su proyecto colaborativo paralelo Riders Of The Canyon, la aúpan a los primeros puestos del escalafón catalán y español de su género, teniéndola como una figura de presente muy asentada y con un futuro abierto a nuevos logros y creciente maduración. La descubrimos hace años como una prometedora cantautora que saltaba al ruedo del negocio musical, sola, guitarra en bandolera, y cargada de muy buenas composiciones propias originales, aunque plenas de inocente bisoñez. Tras estos años transcurridos de actividad febril, ahora podemos disfrutarla como un auténtico referente, coherente a sus propios principios y alejada de modas y tendencias que, de algún modo, la han convertido en rara avis. En su más reciente visita a Lleida para actuar, aprovechando el marco del ciclo Curtcircuit, la artista vino acompañada de banda eléctrica –sus hermanos Toni Serrat, batería, y Carla Serrat, teclados y coros; además de Rubén Alcázar, bajo y sintetizadores, y Vidal Soler, guitarras–, dotando a sus ejecuciones de un ropaje sonoro crudo y envolvente, en concreto los temas de este reciente Big Wave, que suena más agresivo que todo lo anterior, quizás por la necesidad, en sus propias palabras “de comunicar un momento interno de huracán emocional. Había mucho ruido en mí y necesitaba que mi trabajo reflejara ese momento tan estridente”. Con asistencia excelente y entregadísima de público, magnífico sonido ambiental y estado de gracia interpretativo absoluto de la Serrat en cuanto a sus ejecuciones vocales e instrumentales, el concierto fue redondo en todos sus aspectos. A destacar su corto pase con guitarra y voz, solos, y su versión catalanizada del I’m On Fire, de Springsteen, sencillamente sublime.