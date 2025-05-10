Admirable lirismo

Creado: Actualizado:

Es curioso comprobar cómo el público aficionado local al jazz no responde igual a las propuestas del género durante la celebración del festival JazzTardor que si estas se dan en fechas diseminadas durante el resto del año, que ven cómo los asistentes bajan ostensiblemente. Si el concierto en cuestión, además, coincide con un ‘puente’, sumado a una fecha futbolística del Barça disputando un partido de Champions League, el batacazo asistencial puede ser de campeonato, nunca mejor dicho. Pues bien, pese a haberse dado juntas esas tres circunstancias, en la celebración del regreso para actuar a nuestra ciudad del Jeb Patton Quartet, en el marco del ciclo Jazz Acústic, la verdad es que la sala 2 del Auditori Enric Granados reflejó una más que buena respuesta de espectadores que, a buen seguro, recordaban con sumo agrado el paso de este estupendo pianista por la misma sala, cinco o seis años atrás. El caso es que la oportunidad de poder escuchar las evoluciones del combo, completado por Ignasi González en el contrabajo, Santi de la Rubia al saxo tenor y Roger Gutiérrez con la batería, interpretando unos cuantos cortes del último álbum registrado por todos, titulado Whisper Not y editado este mismo año, constituyó una especie de estreno mundial y, por tanto, un auténtico privilegio y deferencia para con los buenos aficionados ilerdenses que saben apreciar de sobra el jazz de tan alta escuela. Este brillante pianista norteamericano originario de Kensington (Filadelfia), se ha forjado un nombre y trayectoria como prestigioso instrumentista y compositor de primer orden en el panorama actual del jazz, discípulo aventajado del gran Roland Hanna y con un estilo que bebe directamente de las raíces del bop, con referentes ineludibles como Tomy Flanagan y Horace Silver. El resto de la formación, todos músicos nacionales y bien conocidos aquí por sus incontables presencias entre nosotros, actuaron, como es habitual en todos ellos, a grandísimo nivel y estupenda resolución técnica, representando el contrapunto perfecto al trabajo en el teclado de este fino estilista yanqui de enorme inspiración. Entre los números ofrecidos, piezas muy bien seleccionadas de los repertorios de Dexter Gordon, Miles Davis, Benny Golson, Jimmy Heath o Duke Ellington, que nos sonaron a gloria bendita por su perfecta ejecución, buen tempo de ritmo y admirable lirismo. Sensacional...