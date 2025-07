Encanto y empatía

Creado: Actualizado:

Efectivamente. La propaganda anunciadora del reciente concierto de Claire Martin en el Cafè del Teatre la presentaba como “la gran dama del jazz británico actual”, nunca mejor dicho, a tenor del espectáculo que nos brindó en formato de cuarteto, con su voz acompañada por el pianista sueco Martin Sjöstedt, el contrabaista también inglés Marc Hodgson y el batería escocés Stephen Keog.

En esta su tercera aparición en Lleida para cantar (las anteriores tuvieron lugar en la Universitat de Lleida, en 2017, y en el Cafè, en 2019), y dado el magnífico recuerdo que se granjeó entre la afición jazzística local, no nos supuso sorpresa alguna ver la sala casi completamente llena, deseosa de disfrutar de un jazz vocal de altísima escuela, pese a haberse programado la gala un domingo de julio en plena canícula. La verdad es que el pasado fin de semana fue óptimo tras el recital en el Fossat de la Seu Vella de la cantante australiana Jessie Gordon y el protagonizado por Claire Martin, ambos en la línea de la mejor tradición del jazz cantado por solistas blancas de los últimos cien años.

En el caso de Claire, artista extraordinariamente popular en su Gran Bretaña natal, al margen de su conocida trayectoria como cantante, por su presencia habitual en la pequeña pantalla de su país, dirigiendo y presentando el programa semanal especializado en jazz más popular de la cadena pública BBC, debemos señalar el reseñable mérito de haberle sido concedida por la reina Isabel II una OBE (oficial de la Orden del Imperio Británico), señalada condecoración por su contribución a las artes y la cultura británicas. En lo musical, cabe destacar que la cantante estuvo a la altura de nuestras expectativas más soñadas, redondeando un concierto con temas escogidos del Great American Song Book, debidos a los más grandes compositores, como George Gershwin, Cole Porter o Irving Berlin, amén de otros outsiders como Kurt Weill, o cantantes como Tony Bennet o el francés Charles Trenet, todos muy del gusto de Martin, que hace de las canciones de todos ellos auténticas creaciones personales.

Sonaron piezas bellísimas como At Long Last Love, Speak Low, Make Someone Happy, Believin’ It, Speak Low o Come Back To Me y hasta una delicada versión del I’m Not In Love, del grupo pop setentero 10CC, que sirvió a la rubia cantante británica para recordar su disipada y divertida adolescencia, según ella misma nos relató.

Tras una hora y media larga de show, con toda la asistencia como poseída por el encanto, la empatía y el cariño demostrados en todo momento, Claire Martin y su estupendo trío musical de acompañamiento acabaron de redondear con el bis Move Too Soon Blues una velada musical a todas luces perfecta, de esas que uno siempre conserva frescas e imborrables en la memoria.