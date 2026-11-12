Encuentro y mestizaje

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La sala Cotton de Lleida volvió a convertirse de nuevo en territorio de encuentro para los amantes de los sonidos de raíz con una nueva edición del Festival Ponent Roots, reuniendo a cerca de 300 espectadores en una velada concebida como un estimulante recorrido por algunos de los más sabrosos cruces de caminos de la música popular. Dos actuaciones consecutivas, Los Fulanos y Memi Sillah & The Jeggaes, vertebraron un cartel en el que los ritmos afroamericanos encontraron su prolongación natural en los sonidos jamaicanos, sin olvidar las escalas caribeñas y latinas. Los encargados de abrir el fuego fueron Los Fulanos, una formación que entiende la música como un espacio híbrido de baile y celebración. Su propuesta, alimentada por la tradición del soul, el funk y los sonidos negros de raíz, encuentra en la salsa y el boogaloo un terreno especialmente fértil para desplegar su personalidad. Con una mirada desprejuiciada y festiva, el grupo transita entre los ritmos sincopados, los acentos latinos y la energía de las pistas de baile, construyendo un repertorio en el que la herencia afroamericana dialoga con naturalidad con el universo caribeño. Una invitación al movimiento que puso desde el primer momento el listón de la noche en clave de celebración. Tomó después el relevo Memi Sillah & The Jeggaes, que trasladaron el foco hacia Jamaica y uno de sus períodos musicalmente más fértiles, en un homenaje a Phyllis Dillon, sin duda, una de las voces femeninas más emblemáticas de la historia de la música jamaicana. Figura esencial del rocksteady y del early reggae, Dillon dejó una huella imborrable gracias a su elegancia vocal, su sensibilidad melódica y una manera muy particular de incorporar el soul y el rhythm & blues al lenguaje musical de la isla. Recuperar su legado suponía, por tanto, mucho más que reivindicar un repertorio: significaba volver a una época dorada en la que Jamaica reinterpretaba los sonidos afroamericanos y los transformaba en una expresión musical propia. Memi Sillah, en la voz y trompeta y acompañada por The Jeggaes, asumió el reto de rendir tributo a aquella personalidad artística, reivindicando la calidez, el sentimiento y el inconfundible balanceo del rocksteady. La velada contó también con dos intervenciones que completaron el recorrido musical a modo de aperitivo y postre. A saber, también, que Nupah & Judy se encargaron de caldear el ambiente, anticipando el espíritu mestizo de la cita, mientras que Fonki Cheff The Boss DJ puso el broche final desde la cabina, prolongando la celebración con una selección que mantuvo vivo el pulso de la pista. Decir para acabar que, una vez más, y ya va un buen porrón de años en la brecha musical, este magnífico Ponent Roots, dirigido por los incansables Uri Ferre y Edu Blasi, volvió a reivindicar la riqueza de todos esos géneros de raíz afroamericana descritos, no como compartimentos estancos, sino como expresiones de una misma genealogía musical en permanente diálogo. Una filosofía de encuentro y mestizaje, pues, que encontró en el Cotton el escenario perfecto para una noche de ritmo, baile y memoria. Doy fe.