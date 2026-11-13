Impresión satisfactoria

Creado: Actualizado:

En el marco del presente Jazztardor 2026 de Lleida, el Cafè del Teatre acogió la actuación de Albert Vila Organ 3, formación integrada por Albert Vila a la guitarra, Gabriel Casanova al órgano Hammond y Miguel Benito a la batería, amén de Perico Sambeat al saxo alto, anunciado como estrella invitada. Una propuesta de jazz de raíz organística que encontró en este emblemático espacio una buena respuesta de público, con una entrada bastante notable y una audiencia que siguió el desarrollo del concierto con atención y exquisita corrección. La actuación, en sí, basada en composiciones todas originales, dibujó una trayectoria claramente ascendente. Pues, en sus primeras evoluciones, el cuarteto pareció tomarse su tiempo para encontrar el punto de combustión necesario, sin acabar de desplegar toda la energía que cabía esperar de una formación de estas características. Hubo que esperar hasta aproximadamente la mitad del recital para que Perico Sambeat terminara de implicarse con mayor determinación, elevando la temperatura interpretativa y aportando ese impulso que la música interpretada sin duda reclamaba. A partir de ese momento, el grupo encontró su velocidad de crucero y encadenó algunas intervenciones de mayor calado estético, con un discurso más desenvuelto, intenso y convincente. El Hammond de Gabriel Casanova, muy groove en todo momento, desempeñó un papel especialmente relevante en la arquitectura sonora del conjunto, con una presencia, sólida y envolvente, aportando el sustento armónico y una marcada dimensión rítmica, perfectamente engranada con el trabajo de Miguel Benito a la batería. Ambos construyeron una base dinámica, flexible y con suficiente riqueza expresiva para sostener el desarrollo de los temas sin restar protagonismo a las partes de los solistas. Sobre ese entramado, Albert Vila encontró espacio para desplegar un discurso guitarrístico de notable solvencia, combinando limpieza técnica, sentido melódico y una aproximación estilística que rehúye el exhibicionismo gratuito. Por su parte, Sambeat, una vez incorporado plenamente a la dinámica del concierto, ofreció intervenciones de mayor intensidad y carácter, haciendo valer ese fraseo, articulación y elocuencia con su saxo alto a los que tan bien nos tiene acostumbrados y que, al principio, notamos tanto en falta. Más allá de las aportaciones individuales, conviene destacar la buena comunicación establecida, en definitiva, entre los cuatro músicos, cuya compenetración, entendimiento de los espacios y capacidad para sostener un discurso común evidenciaron una formación bien ensamblada, conocedora de los códigos del jazz organístico y de sus posibilidades de interacción. En resumen, un show que necesitó tiempo para despegar, pero que supo remontar el vuelo en su segunda mitad, dejando finalmente una impresión satisfactoria y confirmando las posibilidades artísticas de un cuarteto que encontró en la complicidad colectiva su principal argumento.