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Hay músicos que dominan su instrumento y otros, como James Carter, perteneciente a una segunda categoría de artistas escogidos, que parecen convertirlo en una prolongación de su propio cuerpo. Hablamos de uno de los saxofonistas más singulares y versátiles del jazz contemporáneo, apadrinado desde sus comienzos por figuras –poca broma– como Wynton Marsalis o Lester Bowie. En su haber, una trayectoria marcada por la exploración y el respeto a la tradición, pero también por una constante voluntad de transgredir límites conocidos y volar mucho más allá. Su universo musical bebe de fuentes interpretativas tan diversas como Coleman Hawkins, Sonny Rollins o John Coltrane, entre otros y, estilísticamente hablando, transita con absoluta naturalidad por el swing, el bebop, el hard bop, el funk y las expresiones más libres de la vanguardia. Su dominio de los distintos saxofones y de la flauta travesera le permite desplegar una paleta sonora extraordinaria, capaz de alternar la rugosidad más visceral con pasajes de muy delicada expresividad baladística. En su reciente paso por nuestro Jazztardor, desde el minuto uno del show en un Auditori escasamente poblado, pero con los espectadores súper atentos a sus evoluciones bestiales, su virtuosismo estratosférico, que no parece agotarse en la mera exhibición técnica, fue capaz de proezas realmente extraordinarias como una nota sostenida de casi un minuto en el primer tema que nos dejó atónicos a todos. Al frente de su Organ Trio, flanqueado por Gerard Gibbs al Hammond B3 y Alex White en la batería, el de Detroit encontró un contexto especialmente propicio para desarrollar su habilidad técnica y una exuberante personalidad. La complicidad entre los tres músicos fue evidentísima, con Gibbs construyendo una envolvente arquitectura armónica y con intervenciones solistas de gran personalidad, mientras que White aportó una batería sobria, dinámica, llena de matices y precisión. Ambos sostuvieron y estimularon el discurso del saxofonista, con una capacidad de escucha y una libertad de interacción convirtiendo cada interpretación en una conversación musical de extraordinaria fluidez. Mención aparte merece la peculiar relación de Carter con el público, sorprendiendo su parquedad comunicativa y una escasísima propensión a los comentarios entre temas.

JAZZ

Sin embargo, ese silencio verbal quedó bien compensado por una gestualidad ciertamente singular, con miradas, movimientos y teatralidad que parecen constituir su particular lenguaje escénico. Incluso hubo ocasión para algún inesperado selfie en pleno escenario, una nota de espontaneidad y desenfado que contribuyó a dibujar una personalidad tan peculiar como magnética. El repertorio escogido, un homenaje en toda regla a John Coltrane por su centenario, de título Trane: A Centennial Supreme, con hermosos añadidos de Duke Ellington, Mal Waldrom o Rodgers y Hammerstein, cerraron el círculo de uno de los mejores espectáculos jazzísticos vistos en Lleida en los últimos años.