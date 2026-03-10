Trump y Netanyahu, como en el oeste

Creado: Actualizado:

Como un par de coyotes de aquellos de las películas del Oeste que ignoraban cualquier ley imponiendo el lenguaje de sus pistolas, Donald Trump y Benjamin Netanyahu, presidentes de Estados Unidos e Israel, cabalgan en sus aviones de guerra disparando misiles sin control ni piedad. Pero no tienen suficiente. Además, piden aplausos entusiastas, vítores y apoyo logístico. Y enfurecen contra el que discrepa.

Pedro Sánchez ha sido el primero, rompiendo el silencio censor inicial de los socios europeos. Una semana después del arranque de esta guerra sin cuartel contra Irán, librada desde el aire y el mar para evitar bajas americanas, ya se han movido Giorgia Meloni, Macron y Stammer acercándose discretamente al discurso del presidente español; además de aliados de menos peso pero de gran valor, como Bélgica y otros. No han pronunciado la expresión “No a la guerra”, ni han negado sus bases al apoyo de los aviones cisterna que alimentan en vuelo a los bombarderos, pero su distancia hacia la Casa Blanca es perceptible. Y la presión de sus opiniones públicas y de sus parlamentos también. En España sorprende leer el cálido apoyo de los medios y la oposición italiana, sobre todo la italiana, a la figura del primer ministro español. Aquí se tapa.

La oposición española de ultraderecha ha tomado la vía de elogiar sin medida a Donald Trump; la derecha del PP va distanciándose; la izquierda menguante, léase Podemos, sigue empeñada en llamar a Sánchez “señor de la guerra”. A todos ellos les ha desconcertado la decisión gubernamental de compaginar el “no a la guerra” con el envío de la fragata más moderna de la Armada para defender Chipre, país miembro de la Unión Europea, aunque no de la OTAN por la oposición de Turquía. En realidad, el despliegue militar en torno a Chipre ha sido el estreno de la defensa europea común. Incluso Mark Rutte, secretario general de la OTAN y adulador en jefe de Trump, lo ha reconocido destacando en una entrevista que España cumple sus compromisos. Ha sido un buen movimiento táctico del Gobierno, aunque toma mucho riesgo con la negativa a secundar a Trump, para probar que España cumple lo que está en los acuerdos y pactos internacionales. Incluido el párrafo del Tratado con Estados Unidos para utilización de bases en la península. Sí para defensa y guerras legítimas; no para conflictos unilaterales que se salten el derecho internacional y Naciones Unidas. La cuestión determinante será el tiempo. Si el enfrentamiento termina en dos semanas, quizás se mantenga la foto de apoyos a la Casa Blanca. Si se alarga y los combustibles, el gas y la inflación se disparan, la caldera de presión de las opiniones públicas afectará a los gobiernos y deberán pronunciarse con mayor rotundidad; incluidos los norteamericanos que crecientemente no ven clara esta guerra desatada por quien fue elegido con la promesa de terminar conflictos. Otra cuestión es si un movimiento de ajedrez tan atrevido de Sánchez puede traer riesgos serios al comercio español y a sus exportaciones. “Es una posición quizás positiva para el Presidente, pero no para España”, se concede desde algunos sectores escandalizados el primer día. De momento, las maldiciones y las faltas de respeto a España por Trump son diarias. El tiempo despejará el panorama. Hoy no se puede decir más. Como afirma la ministra de Defensa, Margarita Robles, “nadie sabe cómo va a evolucionar esto”. Ni Trump lo sabe.