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Más de diez millones de personas siguieron en televisión el debate cara a cara entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo. Y no están contados ahí los espectadores que lo vieron a través de sitios digitales, plataformas y redes sociales; o los que lo escucharon por la radio.

Audiencias de final de Mundial de Futbol y torrente posterior de programas durante días diseccionando cada frase, cada gesto, cualquier silencio o especulando sobre alguna supuesta intención estratégica justificativa de una actitud pasiva o belicosa. Que si Pedro Sánchez rehuyó el cuerpo a cuerpo porque buscaba a un público moderado y más de centro, después de haber crecido sobre su izquierda; o que si la actitud más incisiva del candidato popular perseguía cerrar la posible fuga de votos hacia Vox; y así sucesivamente.

El caso es que el Cara a Cara apasionó; y falta un debate a cuatro –de nuevo Sánchez y Feijóo, más Abascal y Ada Colau– el próximo jueves. Sumado al debate de los portavoces parlamentarios en TVE, a los celebrados en cada autonomía y a los radiofónicos –por ejemplo el interesante diálogo en Cadena SER de la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, y Juan Bravo, portavoz popular– se concluye que los debates son columna vertebral de esta campaña. Todavía quedan profesores despistados o presuntos gurús que afirman que “un debate solo mueve un uno por ciento del electorado”. Dios los bendiga. Los debates recolocan las campañas, proyectan liderazgos, empoderan o desmoralizan a los convencidos de cada bando, mueven a los indecisos y sacan de casa a los abstencionistas. Los debates generan un catálogo de consecuencias imprevisibles y, además, los puede cargar el diablo. Véase el más reciente en Brasil donde el Bolsonaro que ganó la primera vuelta sucumbió en la segunda por un error gravísimo al insultar a Lula con la expresión “nueve dedos” –perdió uno en accidente laboral cuando tenía diecisiete años– lo que generó una sentida réplica de Lula por la “ofensa personal y a toda la clase trabajadora”. Lula es presidente de nuevo y Bolsonaro está en el exilio. Sin ese lance, seguramente la historia hubiera sido distinta.

En España no se han vivido debates tan dramáticos, ni ha sucedido como en Serbia donde en la época Milosevic, en los años noventa, un candidato amenazó físicamente a otro ante los estupefactos televidentes. Pero está estudiado que la victoria de Aznar en el primer debate frente a González, en mayo del 93, movilizó a la izquierda crítica con el felipismo para frenar la vuelta de la derecha al poder. O que el debate entre Mariano Rajoy y Alfredo Pérez Rubalcaba sirvió al candidato popular para ganar liderazgo en su partido; eso puede haberle sucedido a Núñez Feijóo en estos días y lo fortalece frente a alguna ambición sucesoria, si los resultados no fueran como auguran las encuestas.

Los candidatos ya han aprendido que deben llegar al debate descansados, con la lección aprendida y frases comprensibles para los ciudadanos. Con “el PIB no se come”, rebatió el popular las brillantes cifras macroeconómicas de crecimiento español. Y los analistas debemos considerar que en un plano está el debate televisado, que puede resultar hasta aburrido, y en otro nivel sus consecuencias. Se puede criticar el pedir perdón, pero hay quien decide votar porque nunca ha visto disculparse a un político. Todo se prepara meticulosamente, sí, pero cuando el debate comienza es libre y arriesgado. Cuidado, porque lo puede cargar el diablo.