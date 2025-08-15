Abandonament culpable (2)
Els pocs pagesos de soca i arrel que resten, mantenint natura i proporcionant aliments, són foragitats de les terres que haurien de ser cosa de tots. Això és així, per la col·laboració sense escrúpols ni vergonya de les administracions que tenen l’obligació de fer complir la llei, protegint l’activitat que hom necessita. Podem veure la desesperació de persones que han perdut la casa i l’entorn de tota la vida per un incendi que hom sap que és més devastador per l’abandonament obligat i malintencionat de la cultura responsable de la terra. Hi ha qui té la barra d’assenyalar i criminalitzar els pagesos que n’han sofert les pitjors conseqüències. Abandonament culpable? Incompliment de la llei? Prevaricació administrativa? Corrupció galopant? Impunitat selectiva? Traïció política? Preguntes que tenen una sola resposta en el majúscul sí que hom coneix. Els mostraré alguns exemples. Al poble de Santa Susanna, que ha fet del turisme i la urbanització pilar de la seva economia, un grup de pagesos es varen presentar voluntaris per salvaguardar 100 escasses ha de la destrucció total del territori. Un oasi de verdor vegetal vora mar, amb una capa freàtica d’aigua dolça a pocs metres. Un quilòmetre quadrat, dels 13 del municipi. Compta, en un temps de renúncies, amb qui prefereix acaronar la terra, produint qualitat i riquesa, en lloc d’escalfar un còmode sofà mal pagat pels diners de l’especulació. El tripartit del President Maragall va qualificar legalment aquesta terra amb la màxima protecció legislativa. L’alcalde provinent de la foscor del passat, incapacitat durant 8 anys, indultat els 4 pel PSOE, sentenciat per les seves pràctiques assetjadores i amb una ordenació urbanística que no quadra, pretén també destruir aquest oasi que beneficia a tothom, per enriquir ves a saber qui. Amb impunitat, aboca durant mesos milions de litres d’aigua dolça al mar, salinitzant els pous dels pagesos. Contrasta la lentitud de 6 mesos de la resposta de l’ACA contra la diligència de 24 hores, enviant 8 furgons d’antiavalots per desallotjar uns pacífics pagesos que no havien trencat ni una tanca. El tripartit de llavors salvaguardava. El d’ara permet per omissió la destrucció. En aquest exemple, la resposta a totes les preguntes.