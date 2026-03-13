Sou la pesta
Fa dues setmanes la Generalitat feia pública una nota que anunciava l’aparició a Lleida d’un cas de grip porcina. Cal fer notar que s’havia detectat un mes abans, reportant-se l’11 de febrer. Aquesta notícia va tenir un immediat ressò mediàtic a tot Espanya. Sembla increïble que algú en funció i responsabilitat pública pugui ser tan irresponsable. M’estalvio els altres qualificatius que sobradament mereixen. S’afirma en la mateixa nota que a Espanya és el quart cas notificat fins ara des de l’any 2009. Tot i que el risc per la població és molt baix, una sèrie de personatges, volent arreglar la cosa, l’espatllen encara més. L’alarma totalment injustificada és al carrer i la confusió porta que alguna agència de comunicació confongui la grip amb la pesta porcina africana. Les declaracions d’uns i altres enfonsen immerescudament, encara una mica més, el sector porcí, espill i exemple pel món sencer, en el fang del descrèdit i en les pèrdues econòmiques. Mentre hi ha famílies i empreses que s’estan arruïnant, els responsables del govern de la Generalitat decideixen enterrar-lo amb una palada de terra més. El pla sentinella de vigilància epidemiològica de virus gripal és un mètode que, de forma aleatòria i esporàdica, comprova la prevalença del virus en les seves múltiples presentacions. Estimat lector: recorda si alguna vegada que ha patit la grip algú li ha comunicat si es deia Pere o Maria? Veritat que no? No és casualitat que Espanya pateixi simultàniament diverses malalties de declaració obligatòria. Els ramaders i particulars tenim l’obligació de gestionar els nostres animals. La fauna silvestre, essent de tots, està gestionada per les diverses administracions. Sense una actuació professional que no respongui a les modes del moment, sinó a criteris professionals i científics, el descontrol és evident. Sense pressupost i mitjans adequats aquesta es converteix en una plaga salvatge. La gestió del Govern de la Generalitat del brot de la PPA, entre altres, és la flagrant expressió de la incompetència. Escoltava ahir les declaracions del conseller Dalmau sobre la necessitat d’abatre porcs senglars. Llàstima que l’actuació arribi tard, es faci malament i amb falsedat evident. Ens arruïnaran a tots!