Se mos apilèren es efemerides abantes d’acabar er an. Just ena annada en qué eth rei Alfons XIII inauguraue era dubertura dera carretèra dera Bonaigua, coma ven de commemorar eth Conselh Generau en un acte en Mijaran, arribauen en país es prumères emissions radiofoniques. Dempús de cent ans, era ràdio acompanhe era nòsta vida vidanta. N’era television n’ara tanpòc es naues plataformes digitaus an podut véncer era calidesa d’aguest mejan tan propèr e immediat. Podem víuer sense tele, podem desconnectar-mos des pantalhes, e segur qu’era nòsta salut mentau ac arregraïrie, mès se mos hè dificil prescindir dera ràdio, pr’amor qu’aguesta, a despiech dera evolucion des diuèrsi formats, se base ena fòrça dera paraula, ena votz familiara qu’encamarde, mentre entreten, informe e conforme eth jorn. En tot esdejoar, la escotam damb atencion mentre mos premanim entà caushigar eth carrèr damb era flaira deth pan e era informacion gessudi der horn. Dempús de dinar, les reposam damb ua votz tranquilla que reflexione e digerís era vitesa des dies, ath ritme d’un glop de cafè, que passe melhor damb bèth espaci diader dedicat ara cultura, impensable ena tele actuau. Ara seguida, distreiram es idèes damb programes mès distendudi que tornaràn a alertar-mos de nauetats vengudes o repetides enes informatius dera vrespada. Eth dialòg dera tertúlia nocturna eclosionarà damb era hèsta esportiva de fin de jorn. Tan lèu mos pòt hèr companhia ara mòda d’ua banda sonora de hons, coma era sua votz aquerís ua relevància primordiau quan arturam era nòsta activitat entà saber-ne mès sus açò o çò d’aute. Ei era ràdio, ath torn dera quau es familhes s’amassauen mentre se cauhauen damb eth larèr ath costat. Per miei dera ràdio, era societat s’alterèc damb era dramatizacion dera Guèrra des móns d’Orson Welles, seguic era arribada der òme ara Lua, contenguec era alendada damb eth còp d’Estat deth 23-F o s’alegrèc damb eth gòl d’Iniesta en Mondiau de 2010. Ara la escotam de forma mès individuau, dilhèu mès qualitativa, en tot recuperar eth podcast d’interès d’ua sèria o un documentau. Mès aquiu i é, a punt tostemp d’ua votz immarcescibla.