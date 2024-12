Lleida, 1932

Creado: Actualizado:

A la fira Lleidantic, diumenge passat hi descobria una Guia Internacional de las Carreteras de España y Portugal, editada amb tapa dura de color marró en 1932 per la Llibreria Catalonia, a la Ronda Sant Pere de Barcelona, que s’hi autoproclama distribuïdora exclusiva del llibre i dels mapes que conté, venut aquest exemplar en concret, tal com en deixa constància un segell de tinta blava a la primera plana, per la llibreria Francesa del capdamunt del passeig de Gràcia barceloní. Un altre segell, però ara vermell, indica el nom del que podem suposar primer comprador, Josep Bosch, de Ripoll, un home pel que sembla meticulós, i de la data de l’adquisició, 4 de setembre de 1957, dues dècades i mitja després de ser publicada (hi havia hagut una guerra entremig, i en plena postguerra la gent no devia estar gaire per fer turisme). La guia per a automobilistes en qüestió consisteix en un llistat alfabètic de les poblacions importants –una bona colla, de fet, el volum és força gruixut– dels dos estats ibèrics, situades respecte de les capitals més pròximes per mitjà de les distàncies corresponents en quilòmetres, els atractius patrimonials que mereixien ser visitats, excursions pels encontorns i una relació d’hotels, alguns garatges i tallers de reparacions, a més d’incloure diversos anuncis publicitaris. Lleida, explica el text, una ciutat d’origen “remotísimo”, està envoltada d’una “campiña” molt feraç, “y ello le presta una característica vivacidad agrícola”. L’aspecte de la part antiga, continua, “es de elegante urbanización” i alguns dels seus carrers, com el Major, es veuen molt concorreguts. “Esta calle Mayor es un paseo obligado de todo Lérida al anochecer, y resulta una nota típica muy acentuada la convivencia allí, durante unas horas, de todas las clases sociales”. Tres passeigs dignes de menció: rambla de Fernando, la Banqueta i rambla d’Aragó. I entre els monuments, les catedrals vella (a l’època, caserna militar) i nova, l’antic hospital de Santa Maria, palau de la Paeria, castell de Gardeny, Acadèmia Mariana i museu episcopal al seminari conciliar, avui seu del rectorat de la UdL. Les tres “excursiones des de Lérida” que es proposen, curiosament a les centrals hidroelèctriques de Camarasa, Seròs-Aitona i Tremp. Res més. Quant als hotels recomanats: Suís, Palace, Parisiana, Espanya, Peninsular, Moderno i fonda de l’Estació.