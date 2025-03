Fred o calent, dolç o salat

Creado: Actualizado:

Elogiava diumenge passat l’entrepà de pastrami de Lo Diari, a Bell-lloc, que es diu així –la cafeteria, no el poble– perquè sempre hi ha a disposició dels clients algun periòdic: el marc idoni per minimitzar l’impacte de les notícies, darrerament no gaire alegres. Però avui no parlarem de com va el món, ni tampoc de premsa, sinó de teca, seguint amb el repàs d’exquisides elaboracions de l’Eva Mir, responsable del negoci, de cara a oferir “esmorzars gastronòmics” (recordo que obren només als matins, de 6 a 13, tret dels dimecres).

A més de pastrami, saborosa carn de vedella llescada, fumada i especiada, originària de la comunitat hebrea de Romania, que l’Eva serveix amb formatge Cheddar fos per damunt, làmines de cogombre i mostassa de mel, entre dos talls de xapata planxats a la planxa, valgui la redundància, al referit local bell-lloquí proposen com a primer o potser segon àpat del dia un gran nombre d’opcions salades o dolces, que en el supòsit inicial poden ser fredes o calentes.

Comencem pels entrepans calents: el de pulled pork (carn porcina ben cuita al forn i esfilagarsada, amb salsa barbacoa i ceba caramel·litzada, Cheddar, mostassa i cogombre), el de pollastre cruixent (pit arrebossat amb maionesa, enciam i tomaca), el francès croque-monsieur (biquini de pernil dolç i formatge tendre amb una capa superior de beixamel gratinada) o el panini de bacon amb ceba confitada. A la llista dels freds criden l’atenció un especial de la casa (panet de Viena amb pernil ibèric i brie), el trifàsic (tonyina, anxoves i olives) i la mitja dotzena de “vegetals”, però no tots vegetarians, perquè a part de l’enciam o la tomaca, i en alguns casos salsa tàrtara o maionesa, inclouen ingredients com tonyina, salmó o pollastre trinxat, sense deixar de fer esment als de formatge de cabra amb confitura de gerds o pernil d’ànec amb confitura de figa.

La rebosteria, deguda també a la bona mà de la mestressa, no desmereix gens de l’enumerat fins ara: galetes de farina d’ametlla, brownie, canó de xocolata, roll de canyella, brètzel i cistelleta de crema catalana, trena amb nous de pacana, sacramentos típics argentins que són com croissants més gustosos, i pastissos de poma, formatge, pera, pastanaga, cireres o el Red velvet (pa de pessic amb chantilly). Però tot això que quedi entre nosaltres, perquè si no aviat no hi cabrem, a Lo Diari.