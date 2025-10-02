Percentatges i personatges
Genocidi, extermini, massacre, neteja ètnica... Digueu-ne com vulgueu. El nom no fa la cosa. Però n’hi ha que s’entesten en negar-ho, malgrat unes evidències que a aquestes altures encara gosen titllar de fake news, tot i que les imatges corprenedores que cada dia passen pel telenotícies haurien d’estovar les ànimes més pètries, i els caràcters més agres, com solen ser els seus, i per això s’ubiquen sense manies ni escrúpols en la dreta extrema, sigui per conviccions o bé per oportunisme, a veure què en poden treure, miserables des d’un punt de vista moral, indefensables des de l’intel·lectual, deshumanitzats pel fanatisme ideològic totalitari. Però arribarà l’hora que ja no podran defugir una realitat tan explícita, aquell 5% de gazians morts de fam o víctimes de bales i bombes, un 83% dels quals civils, el 50% dones i criatures, a més d’un 90% de desplaçats, ni podran seguir desqualificant els que èticament ens sentim impel·lits a denunciar-ho, acusant-nos d’antisemites i de mentir o fer el joc als terroristes de Hamàs i a l’islamisme teocràtic, encara que fins fa poc haguéssim professat una certa simpatia per Israel i els israelians, que tant ens estan decebent, perquè costa d’entendre com actuen així després d’haver patit un holocaust, convertint la Franja en un immens Auschwitz.
Penso en personatges com Trump, Aznar, Ayuso, Abascal, aquella ripollesa que parla com si estés posseïda per l’esperit de Guifré el Pilós –un exorcista ràpid, si us plau–, de la inefable Rahola i d’alguna raholeta de per aquí. Déu els cria i ells s’ajunten. Un déu veterotestamentari, cruel, venjatiu, d’ull per ull i dent per dent.
Això de la Rahola clama al cel. La loquaç periodista i escriptora badalonina (sectaris articles monotemàtics i novel·les il·legibles), igual que posa un ciri a Puigdemont, en posa per si de cas un a Orriols, un altre a Netanyahu i un quart a Milei. D’aquest últim en feia grans elogis la vigília mateix que l’actual president argentí es mostrés despectiu amb els discapacitats del seu país i els ajuts socials que percebien. Ara la seva germana i mà dreta al govern ha sigut imputada com a corrupta per haver cobrat una comissió del 3% en medicines tot just al referit col·lectiu. S’ha de ser cínic i mala persona! És clar que la nostra Pilar ja ens té acostumats a prendre partit pels de la patriòtica causa del 3%.