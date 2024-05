Creado: Actualizado:

Es la fiesta más popular de Lleida. El Aplec del Caragol sigue batiendo récords y se prepara para crecer todavía más. Ayer se cerró una edición multitudinaria, con 15.000 peñistas y 200.000 visitantes, y sin prácticamente ninguna incidencia. Todavía no se ha tocado techo y el presidente de la Federació de Colles de l’Aplec, Ferran Perdrix, anunció que el año que viene a las 119 colles actuales –4 más que en 2023– se sumarán otras tres “seguro” y tal vez una cuarta. Eso sí, no cabe nadie más. El límite lo marca el recinto de los Camps Elisis, porque para seguir aceptando colles habría que ampliar servicios como las tomas de agua. Una de las claves del éxito del Aplec ha sido este crecimiento ordenado. La fiesta anárquica junto al río de los primeros años ochenta tiene un punto de nostalgia y autenticidad, pero a nadie se le escapa que el Aplec ha obtenido reconocimientos como el de Festa Tradicional d’Interès Nacional por parte de la Generalitat o la declaración de Fiesta de Interés Turístico Nacional por parte del gobierno estatal porque se ha civilizado y se ha abierto a los visitantes foráneos. Aunque la experiencia de vivir un intenso fin de semana desde una colla es única, es innegable que el Aplec ha dejado de ser un club que no aceptaba a nadie que no fuera socio. Con propuestas gastronómicas y actividades de todo tipo, cada vez son más los curiosos que se acercan a Lleida a descubrir una fiesta gastronómica en la que se consumen nada menos que quince toneladas de caracoles. Ahora debería ser el turno de la ciudad, que tendría que saber aprovechar este escaparate para publicitarse. Y no nos referimos solo a las instituciones, sino a los emprendedores locales. Los productores de km 0 tienen una oportunidad de oro para sacar provecho de esta celebración, así como la restauración y el comercio. Tal vez el Aplec no pueda crecer más en número de peñistas, pero Lleida puede hacerlo aún más grande y aprovechar la marca del Aplec, que cuenta con el gran reclamo de ser una fiesta intergeneracional en la que pueden coincidir –y de hecho, coinciden– abuelos y nietos y que se asocia en todo el país con la ciudad. Nuevo escándalo judicialLa Vanguardia desveló el sábado que todos los jueces españoles habrían recibido a través de su correo corporativo una guía contra la ley de Amnistía en la que se facilitan dos formularios para que los magistrados puedan elevar cuestiones de inconstitucionalidad o cuestiones prejudiciales al Tribunal Constitucional (TC) y al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), un paso que obligaría a paralizar la aplicación de la ley. Sin duda, un escándalo que vuelve a poner en entredicho la separación de poderes en España