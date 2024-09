La Fira, de escaparate a timón

Creado: Actualizado:

Lleida pierde explotaciones agrarias mientras el sector crece, lo que fomenta grandes desigualdades en la cadena de valor y si se pierden payeses las comarcas de Ponent malograrán mucho más que su capacidad productiva. Esta es una conclusión evidente a la que los sindicatos agrarios hace tiempo llegaron y que comparten las administraciones, tanto las locales como la Generalitat de Catalunya y el mismo Gobierno central. El conseller Ordeig recordó en la inauguración de la Fira que el sector agrario y agroalimentario, junto con el pesquero, genera un 19% del PIB catalán y se convierte, así, en el primero de Catalunya, líder en muchos factores, como la competitividad y la innovación. Solo hay que ver los premios concedidos el sábado y entregados ayer de maquinaria e innovación tecnológica en Sant Miquel para apreciar que el potencial agroganadero de Ponent no se limita a la producción y que tanto en grandes empresas del sector agrícola y ganadero, como en fabricación de maquinaria o en aplicación de la era digital a las explotaciones estamos situados en el top ten, no solo catalán y español sino a nivel mundial. Por qué estas energías, talentos y aptitudes no se trasladan en un sector estable y de progreso para las pequeñas y medianas explotaciones es un reto de alta complejidad que va desde un exceso de burocracia a la falta de relevo generacional, la brecha de género, el impacto del cambio climático, la sequía, el incremento de costes o la competencia desleal de países terceros y, sobre y ante todo, de las presiones en la Unión Europea para imponer una desaceleración productiva. Y ahí es donde desde los ciudadanos a todas las administraciones han de hacer un esfuerzo para dar valor al campo y a sus gentes. Catalunya debe ser capaz de liderar las nuevas soluciones tecnológicas y de competitividad y eso no podremos hacerlo sin la complicidad y acciones de todos. Y la Fira de Sant Miquel, que ayer se clausuró, además de ser un escaparate anual de las marcas de maquinaria o de las variedades frutícolas, ha de ser un motor del cambio agroalimentario que ya vivimos. La profesionalización del certamen, del que tanto se habla, es precisamente esto. Avanzarse a la realidad que acaba imponiéndose y ofrecer los mecanismos e instrumentos a los productores para adaptarse y seguir creando riqueza y asentamiento en el territorio. No podemos desaprovechar esta oportunidad porque de este reciclaje depende parte de nuestro futuro colectivo.