Una fusión de asignaturas poco científica

El departamento de Educación ha confirmado la fusión de las asignaturas de ciencias en Bachillerato a partir del curso 2026-2027, de modo que física y química pasarán a ser una única materia, al igual que biología y geología y ciencias ambientales. Así, las cuatro actuales, que tenían cada una tres horas de clase a la semana, se convertirán en dos con cuatro horas semanales, por lo que en global la enseñanza obligatoria en la modalidad de Bachillerato científico dedicada a estas áreas pasará de 12 a 8 horas. Los docentes, que han creado la plataforma Ciències en Perill, denuncian que hasta hace dos años el horario lectivo era de 16 horas, y que si tras el recorte a doce ya era sumamente difícil impartir todos los conocimientos básicos de estas asignaturas, ahora será directamente imposible. Asimismo, alertan de que será inevitable que la formación científica de los jóvenes catalanes también se vea perjudicada. Sus argumentos cuentan con la adhesión de hasta 27 entidades y asociaciones, entre las que figuran la Associació Catalana d’Universitats Públiques y las sociedades científicas del Institut d’Estudis Catalans o el Institut d’Estudis Ilerdencs. Educación, que abrió una ronda de consultas después de ver el alud de reacciones en contra que había suscitado su propuesta inicial formulada a finales de diciembre, se ha mantenido finalmente invariable en esta determinación, alegando principalmente que este cambio es obligado para adaptarse a la ley educativa orgánica estatal, la LOMLOE. El departamento aduce que, aunque haya menos horas para estas materias troncales, las obligatorias de modalidad ganarán una, pasando de 3 a 4, y habrá optativas que incluirán contenidos de las mismas y que serán “altamente recomendables”, por lo que sostiene que no se perderán conocimientos. Ahora bien, sin entrar en el terreno pedagógico, cabe hacer una observación desde el sentido común. Cuando Educación dice que en el Bachillerato científico habrá que complementar los contenidos de asignaturas obligatorias con otras optativas está asumiendo implícitamente que el horario destinado a ellas es insuficiente, y lo que hace es dejar en manos de cada centro la solución. Y en esto tienen razón los profesores cuando destacan que se abre la puerta a que haya diferencias en la formación, porque no todos los centros tienen los mismos medios y porque, por muy recomendada que esté una optativa, el alumno tendrá la libertad de cursarla o no. Y a partir de estas premisas, cabe preguntarse por qué, en lugar de limitarse a acatar la normativa estatal, la conselleria no abre un proceso de negociación con el ministerio de Educación para modificar la ley orgánica vigente en lugar de optar por parches para cubrir sus deficiencias. Es cierto que las leyes están para cumplirlas, pero también lo es que optar por aplicarlas partiendo de la base que no responden a las necesidades existentes es una pésima política.