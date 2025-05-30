¿Y la dama de Elche? ¿Y el Guernica?

Creado: Actualizado:

¿Por qué la dama de Elche no está en Elche? ¿Por qué el Guernica no está en Guernica? ¿Por qué las razones de conservación de estas obras esgrimidas para no sacarlas de Madrid no sirven para impedir que salgan del MNAC las pinturas murales de Sijena, cuyo riesgo de deterioro es mil veces superior? ¿Por qué Aragón no reclama las obras de arte de Sijena que están en El Prado? ¿Por qué Aragón no reclama las obras de arte de Sijena que están en Toledo? ¿Por qué Aragón solo reclama las obras de arte de Sijena que están en Catalunya? ¿Por qué Aragón no traslada a Sijena las obras de arte de Sijena que están en Zaragoza y en Huesca? ¿Por qué no se ha ejecutado la sentencia de los papeles de Salamanca? ¿Por qué el Vaticano segregó del obispado de Lleida en junio de 1995, hace ahora 30 años, las parroquias ubicadas en zona aragonesa? ¿Por qué ese mismo Vaticano, en ese momento con fuerte ascendencia del Opus Dei, ordenó que las obras del Museu de Lleida procedentes de la Franja regresaran a las parroquias? ¿Por qué ese mismo Vaticano se negó a analizar la exhaustiva documentación, en parte procedente de la tesis doctoral de la conservadora del Museu hoy jubilada Carmen Berlabé, que el entonces obispo Ciuraneta protocolizó ante notario? ¿Por qué el juzgado oscense que juzgó este pleito tampoco quiso saber nada de esas pruebas de propiedad? ¿Por qué la sentencia del Supremo sobre las pinturas murales de Sijena ni siquiera hace mención alguna a la protección de este patrimonio y al riesgo que comportaría su traslado? ¿Por qué en este pleito, como ha señalado el científico que mejor conoce estos tres litigios en Catalunya, el historiador del arte y exconservador del Museu Alberto Velasco, “se ha desautorizado la fusión de las comunidades de monjas de Sijena y Valldoreix en 1971, y esta ha sido la base para construir el argumentario aragonés y destruir la propiedad de las obras esgrimida por la parte catalana”? ¿Por qué se ha utilizado esta desautorización “para declarar nulo un contrato en el que la priora de Valldoreix, el 1995, manifestaba inequívocamente su voluntad de dejar para siempre las pinturas murales de Sijena en el MNAC”? ¿Por qué “se ha hecho propietaria de Sijena a una monja que vive en Vitoria que no sabía ubicar el monasterio en el mapa y ha dado poderes al gobierno de Aragón para litigar”? ¿Por qué las obras de Sijena tuvieron que llevárselas del Museu de Lleida la Guardia Civil de madrugada?

111 + 44

El Museu de Lleida ha perdido 111 obras por el pleito de la Franja y 44 por el de Sijena. La suma de estas dos cifras da un resultado que posiblemente sirve para responder las preguntas del anterior editorial.