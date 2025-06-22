Togas y sotanas

Creado: Actualizado:

La Conferencia Episcopal Española pidió el viernes elecciones anticipadas ante la corrupción que ha puesto al borde del abismo al gobierno de Pedro Sánchez. No las pidió cuando la corrupción puso contra las cuerdas al PP hasta el punto de provocar la única moción de censura exitosa de la democracia española. Significativamente, esta aparente contradicción no sorprende a casi nadie. A la iglesia le gusta meterse en política. Hacía una década que no lo hacía, coincidiendo con el papado de Francisco, y con la muerte del jesuita argentino parece haberse alistado al “Quien puede hacer, que haga” de José María Aznar, una consigna que está a punto de sentar en el banquillo de los acusados a todo un fiscal general por una supuesta filtración. La verdad es que parece un esfuerzo a todas luces excesivo para hacer caer a un gobierno socialista que con el caso Cerdán ha demostrado que se basta y se sobra para hundirse él solito. Es posible que en la posición de la Conferencia Episcopal Española no haya solo un indisimulado apoyo a lo que piden el PP y Vox. También cabe la posibilidad de que su interés esté relacionado, como ha dicho el ministro Bolaños, con la intención de buscar el fin de los debates sobre la reparación de las víctimas de abusos en el seno de la Iglesia o evitar la tipificación como delito de las llamadas terapias de conversión. En todo caso, la Conferencia Episcopal no ha dejado de estar presente en la política española pese a que con la democracia el estado se convirtió en laico. A su influencia se debió, hace ahora exactamente 30 años, la decisión del Vaticano de quitarle al obispado de Lleida las parroquias de la Franja, lo que provocó el conflicto por el arte que tres décadas después aún colea y que el viernes provocó una dimisión en el Museu de Lleida por la posición de la Generalitat ante el traslado de las pinturas murales de Sijena del MNAC y el riesgo que la operación comporta para este patrimonio. En ciertas cuestiones políticas, togas y sotanas se entienden a la primera.

El minarete de Seròs

La imagen del minarete de Seròs que dábamos a conocer en nuestra edición de ayer tiene la belleza que otorga el peso de una historia que remite a lo mejor de nuestra tradición. Los conversos, moriscos y judíos, al practicar sus creencias en secreto en sus casas, crearon un concepto de religión íntima que alumbró dos de las mejores expresiones de la humanidad, la poesía mística de Juan de la Cruz y Teresa de Ávila y la polifonía de Tomás Luis de Victoria y Cristóbal de Morales. Los populismos racistas e ignorantes de la actual extrema derecha están a las antípodas de eso: de dos de las más grandes creaciones de la historia de Occidente. Casi nada.