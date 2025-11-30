El catalán, en horas bajas

Creado: Actualizado:

El uso habitual exclusivo del catalán ha retrocedido en prácticamente todos los territorios de Catalunya, según los resultados de la Enquesta d’Usos Lingüístics de la Població 2023 hechos públicos el jueves. Solo las denominadas comarcas centrales registran el mismo porcentaje que en el sondeo anterior, que data de 2018, con un 59,6%, mientras que la caída es generalizada en el resto. Destaca el descenso de las comarcas de Girona, que pasan del 54,1% al 45% de uso habitual del catalán, y el Alt Pirineu i Aran, que baja del 58,8% al 50,5%. Y si nos tenemos que alegrar de algo es que en Ponent, así como Alt Pirineu, Terres de l’Ebre y la Catalunya central, son los únicos territorios que superan el 50%. En el otro extremo se ubica el Área Metropolitana, con la lengua por debajo del 25% de utilización. Son datos preocupantes, que dan mucho que pensar y que demuestran que algo, o muchas cosas, no se están haciendo bien si solo uno de cada dos habitantes de Catalunya utiliza la lengua propia de forma habitual. En primer lugar debemos hacer autocrítica y reconocer que no nos cuesta nada, o muy poco, cambiar de idioma cuando el interlocutor se nos dirige en otro. Una cosa sería educación, en el caso de que no nos entienda en catalán, y otra sumisión, si lo hace para ponernos a prueba o solo por tozudez. También es habitual que no utilicemos la lengua autóctona si quien tenemos delante nos parece “diferente”, ya sea por su color de piel o por sus rasgos físicos que le identifican como de otro país. Pero, además de lo que podamos hacer a nivel individual, son necesarias más iniciativas de las administraciones, y más ahora que la Generalitat tiene un departamento de Política Lingüística que debe velar por el uso y difusión de nuestra lengua.

Y aquí también sería necesario dar un toque de atención a la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) ya que TV3 o 3CAT, como se denomina ahora y como servicio público que es, debería preocuparse más por que prime el catalán en todos sus ámbitos. Y no nos referimos solo a la “competencia” del castellano. Solo hace falta mirar la parrilla de programas, tanto actuales como anteriores, para comprobar que el inglés gana terreno a pasos agigantados a costa del catalán. Aquí van algunos ejemplos: Eufòria Dance Kids, Eufòria Dance Street, Epic Nails, Bricoheroes, Coolhunters, Love Cost, Cover... Y seguro que en el Diccionari de l’Institut d’Estudis Catalans (DIEC) es fácil encontrar palabras para traducir estos títulos. Por cierto, esta herramienta básica para la lengua acaba de aprobar la inclusión de vocablos como manga, jacuzzi, aiguagim, taitxí, wok, sushi, mozzarella, búfala, caputxino o falàfel. Está muy bien que el DIEC se adapte a los usos cotidianos pero cuesta entender que palabras tan arraigadas en Ponent como tiet o tieta no hayan sido aceptadas todavía.