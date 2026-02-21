Dinero, poder, sexo e impunidad

Creado: Actualizado:

El dinero y el sexo son sin duda dos de los principales elementos que mueven el mundo. Por ellos, muchas personas son capaces de casi todo. Y si se tiene el primero, hay más posibilidades de hacer realidad los deseos sobre el segundo, por depravados que sean, y todavía más si al dinero se le une el poder, que proporciona impunidad. Esto viene a cuento después de que la detención del expríncipe Andrés de Inglaterra haya vuelto a sacar a la luz pública la sordidez del caso Epstein, millonario y pederasta norteamericano que abusó sexualmente de decenas de adolescentes. No lo hacía solo, sino en compañía de otros millonarios, miembros de casas reales, líderes políticos o intelectuales, de acuerdo con el contenido de los documentos que se han hecho públicos en las últimas semanas. Aparte de Andrés, en la relación figuran nombres como Elon Musk, Donald Trump, Mette-Marit de Noruega, Bill Clinton o incluso el mismísimo Bill Gates. Su grado de implicación en los abusos no está claro, porque no se ha desclasificado toda la documentación. A pesar de que muchos conocían lo que sucedía, los abusos a menores se prolongaron durante años. Cuando Epstein fue finalmente procesado en 2013, se libró con una pena mínima de cárcel, y cuando volvió a ser detenido en 2019, apareció muerto en prisión, oficialmente por suicidio, una versión que muchos cuestionan. Todo apunta a que el caso de Andrés solo es la punta del iceberg de lo que la impunidad que da el poder ha tapado hasta ahora.

¡Felicidades, Animac!

“La feina ben feta no té fronteres, la feina mal feta no té futur.” Este era un eslogan de una campaña publicitaria que lanzó la Generalitat en los años ochenta que es de aplicación en muchos ámbitos, incluido el de la cultura. Hay que concluir que los responsables de Animac, la Mostra Internacional de Cinema d’Animació de Catalunya, han hecho bien su trabajo, lo que permite que el certamen esté celebrando su trigésima edición. Por este motivo, en la inauguración oficial tuvo un protagonismo especial Antoni Llevot, que fue el que promovió su creación cuando era concejal de Cultura del ayuntamiento de Lleida, junto con Jordi Alfonso y Joan Pena, que le acompañaron en esta tarea tras haber sido previamente alumnos suyos en la Escola de Belles Arts. De la dimensión adquirida por Animac da fe que en este mismo acto participaron referentes internacionales del cine de animación. Más allá del programa de films que se proyectan, el festival ha apostado por ser una plataforma para nuevas propuestas y también por acercar la animación a los escolares, lo que igualmente es de aplaudir. Por todo ello, nos sumamos a las felicitaciones por el aniversario.