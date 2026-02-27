Cuenta atrás final para el primer centro comercial

Creado: Actualizado:

Ayer se puso en marcha la cuenta atrás definitiva para que la ciudad de Lleida disponga por primera vez de un centro comercial, con el acto de colocación de su primera piedra. Será en Torre Salses, entre La Bordeta y Els Mangraners, tendrá unos 55.000 metros cuadrados, se denominará Shopping Promenade Lleida y prevé abrir a finales de 2027. Para llegar hasta aquí se han necesitado diez años de trámites, ya que estos comenzaron a finales de 2015 con la presentación de un primer proyecto para destinar parte de esta área de expansión urbana –el inicio de cuya edificación quedó paralizado cuando ya había sido urbanizada, a raíz de la crisis de 2008– a uso comercial. La mayor parte de la tramitación estaba lista en 2019, cuando acabó un mandato en el que el PSC gobernó en minoría. Tras las elecciones de ese año y el acceso de ERC, Junts y Comú al gobierno, se ralentizó lo que quedaba pendiente, ya que estas formaciones estaban en contra del proyecto. Finalmente, tras la vuelta de los socialistas al gobierno en 2023, se han acabado resolviendo los flecos pendientes y la Generalitat le ha dado su visto bueno al conceder la licencia comercial. Esta singladura constata la controversia política y social que ha habido sobre este plan en la ciudad. A partir de aquí, hay que tener en cuenta dos consideraciones. Una es que Lleida es la única capital de provincia junto con Teruel que no tiene ningún centro comercial, y la otra, que el proyecto ha salido adelante tras cumplir con todos los preceptos exigidos por la normativa. Que la ciudad tendría más pronto o más tarde una oferta de este tipo era algo que se daba por descontado. Por eso también se puede decir que el proyecto de Promenade ha fraguado después de que no hayan salido adelante las dos principales alternativas. Una es la del propio Eix, que muchas veces ha sido presentado como un centro comercial al aire libre, pero que nunca ha funcionado como tal. Pareció que podía hacerlo cuando en los años 90 surgió la federación de comerciantes, que impulsó algunas iniciativas. Con el tiempo decayó y la mejor muestra de su falta de éxito es que los tres primeros presidentes cerraron sus tiendas y que los establecimientos locales prácticamente han desaparecido barridos por franquicias y cadenas. La otra es el plan de la estación, que el ayuntamiento presentó más de diez años antes de que comenzase a caminar el de Promenade, y que continúa casi tan encallado como al principio. También hubo una tercera tentativa en el entorno de la LL-11 y el antiguo hotel Ilerda promovida por Carrefour, que adquirió terrenos en la zona. Sin embargo, nunca se llegó a iniciar su tramitación. A unos les gustará mucho y a otros menos o nada, pero lo cierto es que la apertura de Promenade pondrá fin a una anomalía en materia de oferta comercial en la ciudad de Lleida en relación con el resto de Catalunya y del Estado.