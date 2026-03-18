Cuatro izquierdas y cuatro derechas

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Resulta especialmente difícil alcanzar acuerdos en el Parlament porque tiene la particularidad de que no solo interviene el eje social, sino también el nacional. Como consecuencia de ello hay dos derechas y dos izquierdas que, además, en los dos casos se doblan: Aliança y Junts por un lado y PP y Vox por otro en las derechas; ERC y CUP por un lado y PSC y Comuns por otro en las izquierdas. En estas condiciones es complicado llegar a compromisos que hagan viables las políticas en una cámara de 135 diputados, y todavía lo será más cuando se hagan elecciones si Aliança suma muchos escaños, ya que los pactos con esta formación no están previstos. Ahora mismo el PSC se encuentra en una semana decisiva en relación a los presupuestos. ERC no quiere aprobarlos, y el margen se acaba: el pleno comienza mañana y las cuentas se votan el viernes. Los socialistas creen que todavía pueden convencer a los republicanos y estos quieren que la ley se lleve a la cámara más adelante, en mayo o junio. Hoy informamos de proyectos que el gobierno quiere sacar adelante con las nuevas cuentas o prorrogando las de 2023. La casa de Macià en Vallmanya, la carretera de Comiols, una escuela en Balaguer... Son cosas que el ejecutivo de Illa asegura que se harán porque hace tiempo que se están trabajando, pero no cabe duda de que con los nuevos presupuestos se harían más rápido y mejor. Aprobar las cuentas es importante y a todos los partidos, sobre todo al que gobierna, pero también a los de la oposición, les corresponde intentar que las cosas que ayudan a mejorar la vida de la gente tengan financiación. No estaría de más afrontar un debate pendiente desde hace tiempo, porque lo que no puede ser es que un posible fracaso de los políticos tenga consecuencias negativas para toda la sociedad. Una reforma legislativa podría acabar con eso. Si se hiciera como se hace en los ayuntamientos (en los que, cuando no se aprueban las cuentas, el gobierno tiene que presentar una moción de confianza y, si la oposición no logra echarlo con una censura, las presupuestos se aprueban automáticamente), los problemas se acabarían pronto en el Parlament. ¿ERC no quiere aprobar las cuentas? Moción de confianza. ¿La oposición no logra mayoría para echar al gobierno? Cuentas aprobadas. Y, de paso, se evitaría el abuso del chantaje en la negociación política. Eso serviría hoy a Illa y habría servido a Aragonès. Para pensárselo.

Habermas

El gran peligro tras la muerte de Habermas es que mueran también sus ideas. Cada vez es más difícil construir una democracia a través de los principios de la libertad y la veracidad. O corregimos esta tendencia o morirán la dignidad y la decencia.