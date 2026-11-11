Pura ideología

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El ejemplo de Óscar Puente ha sido pésimo en la gestión de la política de transportes, como lo ha sido el de sus predecesores durante décadas, los del PP y los del PSOE, pero modélico en su dimisión. Modélico para el propio Óscar Puente que no dimitió tras los 46 muertos de la tragedia de Adamuz, para el Carlos Mazón que no dimitió tras los 234 muertos de la tragedia de la dana, para la Ana Pastor que no dimitió tras los 81 muertos de la tragedia de Angrois, para el Francisco Camps que no dimitió tras las 43 muertes de la tragedia del metro, para el Federico Trillo que no dimitió tras las 62 muertes de la tragedia del Yak-42. La ejemplaridad no ha sido solo por la dimisión; también por cómo la ha gestionado. Dio la cara durante una semana tras la catástrofe de Urda, intentó mejorar la seguridad de la alta velocidad y presentó la dimisión tras dar explicaciones donde debía hacerlo, en el Congreso. Es increíble que se criticara haber explicado que un error humano causó la tragedia. ¿Acaso había que ocultarlo para poder acusar al gobierno? No; el gobierno no tiene responsabilidad directa en el siniestro, pero sí, junto a todos los ejecutivos socialistas y populares de los últimos 30 años, en la configuración de una red de alta velocidad disparatada, solo inferior a la de China, con el evidente propósito de potenciar el polo económico de Madrid DF en detrimento del único eje que podía discutirle la primacía, el constituido por la segunda y la tercera ciudades españolas, Barcelona y Valencia, vergonzosamente carentes de AVE 34 años después de que se inaugurara el Madrid-Sevilla, que precedió al Madrid-Barcelona en 16 años en una decisión política no menos bochornosa. Se prometió una gran prosperidad para las capitales de provincia que tuvieran estación de AVE (en Lleida sabemos mucho de las falsas expectativas que esta infraestructura generó) y lo que se ha obtenido es una España vaciada al servicio del híper protegido Madrid DF, todo ello mientras se ha desatendido el mantenimiento de la alta velocidad (se invierte la mitad que en Europa), se ha reducido a mínimos la inversión en Rodalies, sobre todo en Catalunya (con el enésimo caos ayer, también en Lleida, por la huelga de maquinistas) y se ha obstaculizado la comunicación entre dos comunidades catalanohablantes como la catalana y la valenciana, las únicas que podían ser un contrapeso a la supremacía demográfica castellana. Hay que ser ciego para no ver en esta política de transportes pura ideología.

Esperando a Broncano

Abascal acudió el lunes a La Revuelta. Quien no lo hizo fue Broncano. Nervioso, sin ironía, sin sarcasmo, sin capacidad de responder con datos a nada. Un regalo a la ultraderecha en la televisión pública.