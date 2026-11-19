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“La dignidad humana es inviolable. Debe ser respetada y protegida y constituye la auténtica base de los derechos fundamentales.” Este es el primero de los seis valores en los que se basa la Unión Europea, según figura en su página web oficial. Como sucede tantas veces, la realidad demuestra que una declaración impecable en la forma acaba siendo papel mojado. Esto viene a cuenta del acuerdo que cinco países miembros (Alemania, Austria, Dinamarca, Grecia y Países Bajos), con el visto bueno de la Comisión Europea, están negociando con Ruanda para crear un centro de deportación de migrantes irregulares en este país africano. O sea, que ciudadanos procedentes de cualquier país cuyo único comportamiento “ilegal” es el de intentar buscar una vida mejor en Europa, para lo que muchas veces han pasado por incontables penalidades, pueden ser enviados a otro de África con el que no tienen ninguna relación y sin ninguna garantía de que se respeten sus derechos básicos, entre otras cosas porque Ruanda tiene un régimen dictatorial que los viola de forma reiterada, según acreditan numerosas organizaciones no gubernamentales. Resultan llamativos los argumentos ofrecidos por los representantes de estos cinco países tras el primer encuentro de cara a la futura puesta en marcha de esta iniciativa. Así, el canciller austríaco destacó que el objetivo es “privar a los traficantes de su inhumano modelo de negocio y evitar muertes en el Mediterráneo y en otras rutas peligrosas”, mientras que el ministro de Interior ruandés aseguró que su país ofrecerá una “segunda oportunidad” a todos los deportados. Ahora solo falta que, como Donald Trump, hagan campaña para ganar el premio Nobel de la Paz por este proyecto, argumentando que gracias a él la humanidad será mejor. Hablar del inhumano modelo de negocio de los traficantes cuando lo que se propone es enviar a los que llegan de forma irregular a un estado que figura en el furgón de cola de la renta per cápita a nivel mundial, para que este les dé una oportunidad de prosperar, demuestra un nivel de cinismo que incluso Trump tendría problemas para igualar. Si Europa no quiere que personas procedentes de países pobres entren en su territorio —o mejor dicho, que solo vengan los que le interesen y cuando le interesen, que es lo que quiere— lo que debería hacer es aplicar uno de sus objetivos que también define como fundamental: “contribuir a la solidaridad y el respeto mutuo entre los pueblos, el comercio libre y justo, la erradicación de la pobreza y la protección de los derechos humanos”. Se habla mucho de que el ascenso de la ultraderecha puede acabar con la UE, pero lo cierto es que incluso sin tener la mayoría en el Europarlamento ni gobernar en la mayoría de estados miembros ya aplica sus políticas en materia de migración. El trumpismo cotiza al alza en Europa cuando parece ir a la baja en EEUU.