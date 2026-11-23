Creado: Actualizado:

Como Michael Jordan; como Usain Bolt; como Leo Messi. Marc Márquez pasó a engrosar ayer el exclusivísimo club de elegidos que son los mejores de la historia en lo suyo. No lo es en cifras porque le superan Giacomo Agostini con sus 15 títulos mundiales y Ángel Nieto con sus 12 + 1, pero los 12 + 1 de Nieto fueron en cilindradas pequeñas, los 50 y los 125 cc, y respecto a Agostini, quien escribe este editorial tenía 11 años cuando el italiano ganó su último campeonato en la categoría reina, entonces los 500 cc, y es posible que el lector de estas líneas tampoco fuera un adulto en los años en los que el genio de Brescia protagonizó sus espectaculares dobletes en 350 y 500 cc, pero uno y otro, el redactor y el lector, hemos visto cómo pilota Marc Márquez, y esa forma de pilotar no es de este mundo. Absolutamente siempre Marc Márquez da la sensación de que es el mejor. También cuando pierde. También cuando se cae. Es decir: cuando pierde parece que ha perdido a pesar de ser el mejor, y cuando se cae da la sensación de que se ha caído a pesar de ser el mejor. O lo que es lo mismo: todos pensamos que aquel piloto que ha ganado a Márquez en una prueba o en un Mundial es peor piloto que Márquez a pesar de que este ha perdido, y si ha ocurrido eso es porque ha tenido un mal día, o ha tenido mala suerte, o no ha funcionado la moto, o cualquier otra circunstancia que ha impedido que su indiscutible superioridad se plasmara en forma de victoria, que es lo más frecuente. Nada menos que 10 títulos mundiales tiene ya Marc con el conseguido ayer en Portugal, 8 de ellos en la categoría reina. De su generación solo se le puede comparar Valentino Rossi, al que ya ha superado. A Marc le ocurre lo mismo que le ocurría a Jordan, que era infinitamente superior a todos sus rivales incluso los días que su equipo perdía, y cuando eso ocurría era porque él había tenido un mal día, porque su equipo no le había acompañado o por las dos cosas a la vez, pero tenías muy claro que los rivales que le habían ganado lo habían hecho a pesar de que no le llegaban a la suela del zapato; lo mismo que le ocurría a Bolt, que parecía infinitamente más veloz que sus rivales incluso en las carreras que perdía, y cuando las perdía pensabas que era porque no estaba al cien por cien o no le daba la gana ganarlas; lo mismo que le ocurría a Messi, que cuando caía eliminado en la Champions fallando incluso un penalti tenías claro que los once rivales que acababan de eliminarlo no sumaban todos juntos la mitad de lo que era él. La mayoría no hemos visto a Agostini, pero nadie pilota como Márquez. Absolutamente nadie. Lo que ha hecho este año, remontar 102 puntos desde media temporada, se parece mucho a un milagro, pero no lo es. Es la proeza de un elegido. Márquez, Jordan, Bolt, Messi, Shakespeare, Velázquez, Bach. Emociona pensar que uno de estos genios es uno de los nuestros.