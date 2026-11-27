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Los docentes de la comunidad de Madrid llevan meses en pie de guerra sin haber obtenido nada más que insultos y el menosprecio del gobierno de Isabel Díaz Ayuso. No es extraño, porque la prioridad de Ayuso no es la educación pública, sino la privada, y aplica el mismo principio en la sanidad y otros servicios básicos. Sigue la estrategia de Margaret Thatcher, que empezó a socavar los cimientos del estado de bienestar del Reino Unido con su victoria frente a la gran huelga de los sindicatos de la minería en 1984 y 1985. En Catalunya, el malestar que los docentes llevaban años acumulando por motivos salariales, por la dificultad de atender la gran diversidad de alumnos, por la implantación de la educación inclusiva sin recursos suficientes y por un exceso de trámites burocráticos, entre otras cuestiones, acabaron originando que el curso pasado hubiera grandes movilizaciones y las huelgas con el mayor seguimiento en años. A diferencia del de Madrid, el Govern sí ha negociado. Se puede criticar su estrategia, pero lo ha hecho. Primero cerró un acuerdo con los sindicatos CCOO y UGT que no contaba con el apoyo de los dos con más representantes, Ustec y Professors de Secundària (Aspepc), y después firmó un nuevo pacto al que se sumó Aspepc, y del que se quedaron fuera Ustec, CGT y otras formaciones sin representación en la mesa del sector, que han mantenido las protestas. La última fue el paro de ayer, cuyo seguimiento fue minoritario, después de que también “pinchara” el del primer día de curso. Paralelamente, la conselleria de Educación ha aprobado otras medidas, como una compensación de 50 euros por noche y un día festivo a los docentes que participen en salidas escolares y colonias, después de que la mayoría de los centros públicos las hayan boicoteado como medida de presión. Llegados a este punto, en el que la mayoría de los docentes han dejado de secundar las movilizaciones, ya sea por hastío, cansancio o porque crean que han obtenido mejoras significativas, los sindicatos que las convocan deberían abrir un paréntesis. Es cierto que no han obtenido el 100% de lo que reclamaban, pero en una negociación deben ceder las dos partes si de verdad se quiere llegar a un acuerdo. Visto desde fuera, el incremento retributivo y otras mejoras en lo que se refiere a la atención del alumnado son relevantes. Igualmente, pasar de no recibir ninguna compensación por las salidas escolares a 50 euros por noche y un día festivo, así como tener la misma protección jurídica que en el aula, parece una base suficiente para reconsiderar el actual plante. Si dentro de unos meses se constata que el Govern no cumple lo aprobado, tendrán motivos para volver a protestar. Mantener la actual conflictividad sin el apoyo mayoritario de los docentes solo perjudica a la escuela pública que afirman defender, porque la concertada se mantiene al margen.