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Ayer acabó la campaña para las elecciones generales y, como es tradicional, en Lleida el último día estuvo protagonizado por el debate del Grup SEGRE entre los candidatos de los partidos con representación en el Congreso: Cristina Morón, del PSC; Inés Granollers, de ERC; e Isidre Gavín, de Junts. En términos ideológicos, hubo una cierta entente entre las primeras al presentar a Junts como el partido que ha bloqueado junto a PP y Vox iniciativas de carácter progresista, a lo que Gavín replicó que han votado con unos o con otros en función de lo que han considerado prioritario para Catalunya. Precisamente, fue el eje nacional el que más diferenció a Morón y Granollers, al defender la primera la unidad de España y apostar la segunda abiertamente por la independencia de Catalunya a través de un referéndum. Y aunque coinciden en el objetivo final, la cabeza de lista de Esquerra y el de Junts discreparon sobre cómo mejorar mientras tanto la financiación de la Generalitat. Por mucho que la administración local sea la más próxima y que la autonómica tenga competencias sobre los servicios públicos, la estatal es la que reparte el grueso de la financiación, aprueba la normativa general y conserva una capacidad de actuación decisiva en ámbitos como el agrícola, cuya mejora los tres partidos sitúan como una de sus prioridades para Lleida. Hay cuatro escaños en juego por Lleida que pueden ser decisivos. Durante 15 días, los partidos han puesto sus cartas sobre la mesa sobre lo que quieren para Lleida, Catalunya y España y nosotros hemos intentado transmitirlo. Mañana, somos todos los que decidimos.

“Y usted, calladita”

Este debate tuvo lugar solo trece horas después de que finalizara el protagonizado el jueves por los candidatos a la presidencia de los cuatro principales partidos. Si en el cara a cara de la pasada semana el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, se impuso al del PSOE y actual presidente, Pedro Sánchez, este se tomó sobradamente la revancha a rebufo de la número uno de Frente Amplio, Ada Colau, que fue la principal protagonista. Ambos escenificaron un frente de izquierdas que superó claramente a Feijóo y al candidato de Vox, Santiago Abascal, que se negó a condenar la violencia machista durante las casi dos horas del debate. Sin embargo, quizás lo más trascendente no fue quién lo hizo mejor o peor, sino que electores, sobre todo mujeres, que confiaban en que Feijóo sería capaz de moderar a la ultraderecha si acaban gobernando en coalición, debieron llevarse una sorpresa muy negativa cuando el candidato popular le espetó a Colau “y usted, calladita”, una expresión típica del machismo paternalista de otros tiempos. Habrá que ver si le pasa o no factura.