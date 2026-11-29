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Estas no son unas elecciones generales más, señalamos en esta sección cuando fueron convocadas, porque se celebran en un escenario inédito de polarización. Desde el fin del franquismo ha habido varios cambios de Gobierno pero, salvo en el ámbito educativo, con sucesivas leyes orgánicas, ninguno ha comportado un giro brusco. El primero tuvo lugar en octubre de 1982, cuando el PSOE sucedió a la UCD tras una campaña en que una de sus promesas más destacadas era “OTAN de entrada no”. Una vez en el Gobierno, lo que hizo fue convocar un referéndum y hacer todo lo posible para que ganara el “sí” a seguir en ella. En los siguientes, sucedió más o menos lo mismo. El PP, que rechazó la ley del matrimonio igualitario aprobado durante la etapa de Zapatero, no la reformó cuando recuperó el poder. Ahora, la situación es diferente. Se han configurado sendos bloques de izquierdas y de derecha y ultraderecha entre los que no hay puentes de diálogo. En las elecciones de hoy las opciones son un modelo de continuidad encarnado por el PSOE, Frente Amplio y formaciones de izquierda nacionalista como ERC y otro que propugna un rumbo muy diferente, con PP y Vox, que entre otros cambios prevé reformar las leyes de muerte digna y aborto, expulsar a migrantes o aplicar el criterio de prioridad nacional. Solo Junts insiste en que no está alineado con nadie. Los ciudadanos decidiremos con nuestro voto qué modelo queremos para los próximos cuatro años.

Márquez ya es un mito

El piloto de Cervera Marc Márquez participará hoy en Cheste en su último Gran Premio de MotoGP antes de retirarse. El vacío que deja es enorme a todos los niveles. En el local, porque ha sido el deportista de Lleida más grande de todos los tiempos, en Catalunya y España, porque también es uno de los más destacados de siempre y, en el internacional, porque es el mejor piloto de motociclismo de la historia. Se va estando en lo más alto, justo después de ganar su décimo Mundial, y también da una lección exponiendo públicamente el principal motivo de su decisión: que ha comenzado a sentir miedo a causa de sus problemas físicos, especialmente por los episodios de visión doble que ha vuelto a padecer este año, y que podrían complicarse si sufre más caídas. No hay que olvidar que acumula diez operaciones, y que la fractura de su brazo derecho en 2020 provocó que durante 4 años viviera un calvario que estuvo a punto de forzar su retirada. Por mucho que domine como nadie motos que superan los 350 kilómetros por hora, Marc es humano, y su transparencia y sencillez a la hora de explicar el porqué de su sorpresiva retirada son encomiables. Ahora deja de ser el mejor para convertirse en un mito.