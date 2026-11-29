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La política como profesión.

Es obvio que, para la mayoría de los políticos, su actividad constituye una profesión y su modus vivendi, al igual que lo es para el resto de los mortales la suya. Y, aunque ellos solo resalten su papel vocacional como servidores públicos, lo cierto es que la mayoría viven de la política. Cuestión que por otra parte debe ser así. Ya que, tal y como ya señaló Weber, uno de los padres de la sociología moderna, de no darse esa condición, nuestros representantes solo serían aquellos que cuentan con los recursos propios suficientes para vivir al margen de la política y, por lo tanto, estaría formado por una élite que solo trabajaría en beneficio propio.

Profesionalización de la política.

La cuestión de fondo es que para muchos la política se convierte en una profesión vitalicia. Señala al respecto Manuela Carmena que la política no debe ser una profesión vitalicia, sino una responsabilidad temporal al servicio de la ciudadanía. Lo que nos lleva a preguntarnos si, dada la alta responsabilidad que en algunos casos implica, estos no deberían someterse a criterios de evaluación previa y especializada. No someterlos a dicha evaluación puede llevar a que alguien sin ninguna preparación, impulsado por la palanca de la ambición, acabe desempeñando funciones de elevada responsabilidad por encima de sus competencias y con consecuencias indeseables para las personas.

Importancia del CV.

Nadie pone en duda que en todas las profesiones es muy importante el perfil curricular (formación, competencias, valores, etc.). Tampoco podemos ignorar que hay personas que, sin un CV académico previo, han sido capaces de liderar proyectos de éxito, líderes hechos a sí mismos que no obstante carecer de formación, siempre han tenido clara la importancia de esta y buena prueba de ello es que se han rodeado de otros profesionales que sí la tenían. Una excepción que no debe ser una razón para que los políticos puedan carecer de formación académica y que además no pasen por el filtro de una evaluación profesional.

Evaluación final.

En una sociedad tan compleja, en la que todas las empresas exigen que los directivos a incorporar pasen una evaluación objetiva que ponga sobre la mesa las competencias del aspirante, siguen siendo los perfiles políticos una excepción que se escapa a dichos criterios, recayendo toda la fuerza para el reclutamiento y progresión recaiga en la ideología y en la fuerza del aplauso que puedan brindar a sus líderes. Aunque por suerte y, si en la empresa la palabra final la tiene el cliente, en política también, en este caso nada más y nada menos que 39 millones de personas que acabaremos decidiendo a quiénes preferimos para la próxima legislatura. Buen y democrático día de las elecciones para todos.