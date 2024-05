¿Tenemos herramientas?

Creado: Actualizado:

Ha llegado la hora de la verdad, y tal y como ha comentado Gerard Encuentra, se trata de una competición nueva. La magnífica temporada y, sobre todo, un tramo final espectacular permiten al equipo gozar del factor pista, pero nada más. Con dos victorias a favor, el equipo tendrá que desplazarse a Alicante sin uno de sus mayores activos, el Barris Nord. Con un 2-0 a favor, el equipo aumenta, aún más si cabe, las posibilidades de ser equipo de Final Four y por consiguiente de ACB. Sin embargo, la ACB no es para cualquiera, deben cumplirse unos requisitos para materializar el ascenso.La directiva del Força Lleida advierte que sin el apoyo económico de las instituciones podría darse la opción de tener que renunciar al ascenso. A principio de temporada el club pidió apoyo a la ciudad, llenar el pabellón y la afición respondió. También se pidió un equipo competitivo, después de un arranque irregular con muchas lesiones y lo tenemos. El club ha hecho una inversión fuerte en la plantilla. ¿Es momento de dudas y incertidumbre? No podemos desdeñar el gran esfuerzo y trabajo que ha hecho la directiva, apuestas difíciles y arriesgadas que han hecho soñar a una ciudad y entusiasmarla. Ahora la afición esta desbocada y eufórica, podemos ascender o quedarnos en el intento, la gran temporada esta ya servida, no es momento de generar dudas.A pesar de que actualmente las instituciones públicas están contemplando la opción de crear un fondo económico para las entidades deportivas en la ciudad de Lleida, el club no solo puede depender de ello, hay que buscar patrocinadores y nuevos socios, ir siempre un paso por delante para tener el tiempo suficiente para, en caso de dificultades, tener las herramientas para hacerles frente.