¡A ver si con público es otra cosa!

Creado: Actualizado:

Ya lo sentenciaban los clásicos, Shakespeare sin ir más lejos: ¡Bien está lo que bien acaba! Y en eso no podemos estar más de acuerdo después de presenciar el Lleida-Cornellà de ayer en un nuevamente vacío Camp d’Esports. Se trataba de sumar la primera victoria del presente ejercicio después de dos empates consecutivos. Triunfo conseguido. Objetivo alcanzado. Porque al final, somos tan así, que lo de que si se jugó más mal o más bien es lo de menos, lo que recordarán las estadísticas es que el Lleida ganó 1-0 y sumó los tres puntos en juego. Es como aquella peregrina discusión sobre si el campeón de Liga brillante, apagado o con una racha de suerte impresionante. De lo que hablará la historia es de que ese año, ese precisamente, tal o cual equipo se llevó el campeonato a sus vitrinas..y punto pelota.Los de Marc García se aplicaron nuevamente al pragmatismo. Marcaron pronto y durmieron el partido después. El Cornellà, sobre todo en la segunda mitad, tuvo más y mejor el balón, le dio un baño al Lleida. ¿Y qué? Fue incapaz de superar a un más que seguro Iñaki Álvarez. Los azules, con las gradas vacías y un césped que no evidencia mejora alguna, consiguieron lo que querían: ganar. Y lo hicieron. Que acabaran pidiendo la hora en un final de partido que resultó agónico, es lo de menos. Ya tienen cinco puntos de ocho posibles. Ahora ya hay que pensar en el Narcís Sala del domingo (18.00 horas) ante el SantAndreu y en recibir dentro de quince días al Sabadell, otro de los descendidos en el ejercicio anterior, ya con un Camp d’Esports con las puertas abiertas, porque lo de la Fan Zone, la pantalla gigante y demás, aún estando no solo bien, sino excelente, en el fondo, en el fondo, es un quiero y no puedo. Bien para los aficionados para no quedarse sin fútbol, pero poco para el equipo.