Con el devenir de los últimos acontecimientos en el Lleida, los más incondicionales, que me da el pálpito que cada vez son menos, andan, además de desilusionados, debatiéndose en cuál de estas dos canciones se hacen suyas: O la vieja poesía de Antonio Machado, luego reciclada en copla, la que reza “Ni contigo ni sin ti, tienen mis males remedio. Contigo porque me matas; sin ti porque me muero”; o aquel tema de Concha Piquer, “Eres mi vida y mi muerte, te lo juro compañero; no debía de quererte, no debía de quererte, y sin embargo te quiero”.

O sea, un puro drama, porque este Lleida de Idiakez no levanta cabeza. Dos puntos de nueve, o sea en la línea de Marc Garcia, y gracias al portero Iñaki Álvarez porque ahora no estaríamos hablando de un paupérrimo empate sino de una estrepitosa y, además, merecida, derrota. Y como, para más desgracia, los resultados no fueron propicios a los intereses leridanos, las plazas de play off se nos antojan ya lejísimas. A falta de 18 puntos por disputar, el liderato del Europa queda ya a 13 puntos... 13; la segunda plaza del Sant Andreu, a 12; la tercera del Atlético Baleares, a 8; la cuarta del Valencia Mestalla, a 6; y la quinta, que cierra el play off, que queda en manos del Espanyol B, a 5. Y menos mal que por abajo el peligro tambien queda lejos. Así que, ustedes mismos, habrá que ir pensando en planificar, y esta vez de manera correcta, la próxima campaña en esta deprimente Segunda RFEF.