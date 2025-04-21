Pilares importantes

Creado: Actualizado:

Esta misma semana, la Liga Endesa, en sus redes sociales, homenajeaba de forma muy merecida a la afición leridana. Bajo el eslogan “El rugido del Barris Nord”, mostraba imágenes de la grada, más dignas de una fiesta que de un evento deportivo, destacando que hay aficiones que saben demostrar otra forma de vivir el baloncesto. Es admirable la comunión lograda entre el grupo de animación y el equipo. Vínculo y entusiasmo que han contagiado a todo un pabellón que jornada tras jornada se llena y lleva en volandas al equipo.

El otro pilar en el que hay que fundamentar el éxito del equipo es Gerard Encuentra, por todo lo que transmite a sus jugadores, esa energía con la que compiten a diario. Y este hecho no se consigue simplemente entrenando. Necesitas jugadores que “compren” tu discurso y crean en ti. No es nada fácil manejar un grupo humano y él lo está haciendo eficazmente, no exigiendo ganar, pues el resultado no puede ser exigible pero sí reivindicando el máximo esfuerzo por parte de todos. No se puede pedir más. El resto debe ser talento.

A medida que se aproxima el fin de la Liga regular, y sin ánimo de dar a entender que los deberes ya están hechos, Hiopos Lleida tiene en su mano permanecer una temporada más en la élite estatal. A falta de ocho jornadas, tiene cuatro partidos de colchón. Lleida y comarcas se han volcado con el equipo y demuestran que quieren baloncesto de élite. Este deporte es el idóneo para Lleida. Aunque para ello hay que dibujar un proyecto duradero.

Éste debe cimentarse en generar los máximos recursos económicos y administrarlos de forma eficaz con una correcta planificación deportiva. Dos de los pilares más importantes ya se tienen.