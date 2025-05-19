¿Y ahora qué?

Creado: Actualizado:

A falta de dos jornadas para el final de la competición y una vez alcanzada la permanencia en la mejor liga de Éuropa, el Hiopos Lleida tiene dos objetivos a la vista. El primero, finalizar la Liga ofreciendo la mejor imagen posible, sin dejarse ir y demostrando que ha merecido su posición en la clasificación. Y el segundo, empezar a trabajar para forjar y confeccionar una plantilla que se consolide en la ACB, que es el gran reto del futuro.

El primer paso está dado con la renovación de Gerard Encuentra, que seguirá hasta 2027 tras la ampliación de contrato, así como todo su staff. El segundo tendría que ser el poder ligar la continuidad de los jugadores que han sido claves esta temporada como Batemon, Bozic, Oriola y Paulí, que pese a tener contrato tiene una cláusula de salida. Tarea no exenta de dificultad. Y hablo de jugadores como Bozic y Batemon por motivos económicos que no de integración en el club y a la ciudad. Alcanzar la continuidad en el ACB a falta de cuatro jornadas para el final ha sido un éxito descomunal viniendo de donde veníamos, sin un presupuesto medio y con tan solo un par de meses para poder gestionarlo.

Por otra parte, y sin desmerecer la buena gestión global tanto en los despachos como en la pista, hará falta mejorar muchas cosas a nivel estructural. Quien piense que la temporada que viene la permanencia será coser y cantar, va muy equivocado. Tenemos que ampliar el presupuesto, las empresas e instituciones tienen que dar un paso más, habría que alcanzar los 5.000 abonados y no podemos desviarnos presupuestariamente como este año con fichajes estériles como Cooke Jr, Goodwin, Van der Wurst o Hamilton. Ahora empieza una etapa nueva y la falta de tiempo no será una excusa.