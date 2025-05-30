Creado: Actualizado:

Colorín, colorado, esta liga se ha acabado. El Hiopos Lleida puso punto final ayer en Girona a una liga que, para sus intereses, ha sido extraordinaria y cuya clasificación hay que valorarla en su justa medida. No es nada fácil conseguir la permanencia, y a 4 jornadas para el final, para un equipo que asciende, y si no que se lo pregunten al Coruña. Y aún coincidiendo que en los últimos partidos no ha estado al nivel del resto de competición, hay que tener en cuenta que era de esperar que el equipo se relajara. Tampoco podemos olvidar que los últimos visitantes en el Barris Nord han sido Tenerife y Unicaja, dos equipos de la Euroliga.

Llegados a este punto, hay dos momentos en la competición que han marcado claramente el desenlace. El primero se produjo el 1 de marzo, coincidiendo con el debut de Batemon en las filas leridanas, cuando el equipo cayó en la pista del Coruña. En aquel momento todos temimos que la permanencia podía complicarse pues “igualamos” las posiciones de descenso. La segunda llegó el 16 del mismo mes (solo dos jornadas después) cuando ganamos en Granada y nos alejamos a dos victorias del equipo granadino y, por lo tanto, del descenso.

Y una circunstancia que tampoco podemos olvidar. La temporada se ha cerrado sin un referente en la zona defensiva puesto que toda la competición se ha jugado sin un “cinco” poderoso como tienen la mayoría de equipos ACB. Ahí Pierre Oriola ha jugado un papel determinante. Ahora solo falta acertar con los fichajes para la próxima temporada, superar el déficit que se ha producido por el cambio constante de jugadores, y lógicamente seguir contando con el inestimable “refuerzo” que es el Barris Nord. Feliz verano para todos y hasta octubre.