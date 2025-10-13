Creado: Actualizado:

E l Hiopos Lleida afronta esta temporada con una hoja de ruta clara: consolidarse en la ACB. Para ello se ha diseñado un renovado roster, que lejos de perder su identidad, permita una mayor presencia de su juego interior que algunas debilidades mostró la pasada campaña. Armarse con jugadores grandes con capacidad de jugar tanto en el poste bajo como amenazar desde la línea de 6,75, unido a mantener amenaza perimetral, debe suponer un paso adelante.

El juego del equipo debe seguir caracterizándose por imprimir con buen criterio un alto ritmo de juego en ambos lados de la pista, una sólida defensa con mayor intimidación en posiciones cercanas al aro y una acertada toma de decisiones de los generadores exteriores. Otro signo de identidad es convertir el rebote defensivo en un recurso para imprimir rápidas transiciones y conseguir canastas fáciles. En el otro lado del campo, el rebote ofensivo debe permitir segundas oportunidades para anotar. Finalmente, reducir las pérdidas a buen seguro que aumentará las posibilidades de éxito.

Con el objetivo principal de mejorar los registros del anterior curso, la plantilla se ha configurado con una mezcla de veteranos contrastados junto con jóvenes en progresión. De buen seguro que Gerard Encuentra sabrá dar con la tecla de las rotaciones para crear y mantener una buena química defensiva y de una aportación mayoritaria en el aspecto ofensivo. Asignar roles claros, y cuanto antes mejor, es condición indispensable en la gestión de cualquier grupo. A diferencia de la temporada pasada, el equipo ha iniciado la competición con dos importantes victorias. Es muy probable que no se pueda competir por alcanzar grandes cotas, pero jugar el baloncesto que están ofreciendo es de enorme valor.