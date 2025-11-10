Luces y sombras

Creado: Actualizado:

S e han completado ya las seis primeras jornadas de la Liga Endesa y el Hiopos Lleida tiene un balance de cuatro victorias y dos derrotas, habiéndose enfrentado a varios gigantes de la competición como son Barça,Valencia y Baskonia, tres equipos de Euroliga, y todo un Eurocup como el Joventut. Quién nos lo iba a decir en el mes de septiembre que estaríamos con estos números. Todos, sin excepción, habríamos firmado un 3-3 o incluso un 2-4.

Ayer vivimos un partido espectacular. Apostoflant como diría el gran Jordi Robirosa. Una primera parte celestial del Hiopos desarbolando completamente al Baskonia gracias a una zona de Gerard, todo un clínic, en un Barris Nord entregado a la magia de los de burdeos hasta llegar al descanso con 21 puntos de ventaja. Tercer cuarto nivelado y los 19 puntos no fueron suficientes para evitar el sufrimiento final. El llamamiento del técnico al público y la mochila de Batemon evitaron el sobresalto. Es momento de corregir errores, gestionar mejor los minutos finales y no caer en la trampa de la Copa del Rey. Si viene, perfecto, pero el objetivo es la salvación. En nuestra Liga, Andorra y Girona han reaccionado y no podemos olvidar quiénes somos. Estamos bajo el paraguas de las luces y las sombras y no nos queremos mojar. Ahora vamos a Manresa y recibimos a Murcia y Burgos. Queremos luces y evitar las sombras.