Casi dan la campanada

Ayer, el Hiopos Lleida tuvo la oportunidad de volver a conseguir una victoria esta temporada frente a uno de los grandes de la ACB, pero finalmente no fue posible. El resultado fue muy ajustado, aunque hay que tener en cuenta que Unicaja dominó el marcador durante casi 32 minutos.

Las estadísticas muestran un duelo muy equilibrado. Aun así, conviene destacar que, mientras nosotros nos impusimos en el rebote, el equipo rival fue superior en dos aspectos en los que la temporada pasada éramos de los mejores: el contraataque (6 puntos para el equipo local y 12 para los visitantes) y los puntos conseguidos tras pérdida (2 puntos por parte del Hiopos y 8 por parte del equipo de Málaga). El equipo de este año es más equilibrado en cuanto a las prestaciones de los jugadores, pero con 28 rebotes defensivos quizá se podría haber intentado generar más contraataques para asegurar canastas fáciles, teniendo en cuenta que en el primer cuarto solo se había acertado 1 lanzamiento de 5 intentos.

El contraataque es un recurso muy valioso. Elevar el ritmo y la intensidad obliga a los rivales a entrar en un tipo de partido que no siempre les conviene, especialmente a los equipos más potentes de la ACB, que prefieren reservar esa intensidad para la Euroliga. Las estadísticas pueden parecer simples números, pero quizá indican un pequeño cambio en el ADN del Hiopos Lleida. Tal vez sea un paso necesario para consolidarse y, de momento, parece que la línea es positiva. Sin embargo, aún queda por ver si disponemos de los jugadores, el staff y el tiempo necesario para implementar estos matices con garantías. El partido de ayer fue muy extraño, y deseo que estos cambios se lleven a cabo con todo el equipo en la misma sintonía para lograr la permanencia lo antes posible.