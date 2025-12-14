Una pequeña alegría

Creado: Actualizado:

El Camp d’Esports, en el adiós al centenario recinto de este 2025, se permitió una alegria, perqueña sí, pero alegría al fin y al cabo, y el Atlètic Lleida sumó, con mucho sufrimiento y cuando todo estaba ya perdido, un punto al igualar un marcador adverso en el añadido del añadido. Los de Gabri, ratificado esta semana por el club, y que acabó expulsado por una desaforada protesta al colegiado con 0-0 en el marcador, pudieron romper una racha de tres derrotas consecutivas que había llevado al equipo a ser colista del grupo tercero de la Segunda Federación. Los azules siguen en descenso pero al menos se van a ir a dormir sin ser los últimos. Cabe decir que Torrent y Porreres, que pueden relegarles de nuevo a esa posición, disputan hoy sus partidos. También es cierto que el equipo intentó mejorar, se le vio con más ganas y con menos errrores, ante un rival que, si vino extramotivado por la polémica de la semana con la prohibición del Atlètic de no vender entradas al público en general, no se le notó. Es más, anduvo indolente buena parte del encuentro y cuando consiguió el 0-1 a cuatro minutos del final del tiempo reglamentario lo dió todo por finiquitado. Ahi apareció el orgullo local que le condujo hasta ese esperado gol que, quién sabe, igual supone el inicio del cambio tantas veces reclamado. De momento el domingo (12.00) fin de año en Ibiza y luego vacaciones navideñas para cargar las pilas, que buena falta hace.