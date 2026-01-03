“Santiaguinas” y “Albertinas”

Creado: Actualizado:

Cuentan que hace muchos años, cuando el Real Madrid pasaba por un mal momento, el entonces presidente, Santiago Bernabéu, bajaba al vestuario para “hablar” –es un decir– con sus jugadores. Eran las llamadas “Santiaguinas”, y al parecer la reacción del equipo solía ser inmediata.

Pues bien, el pasado martes el presidente del Hiopos Lleida, Albert Aliaga, y sus directivos se reunieron con los jugadores para pedirles máxima unión entre todos, implicación en el proyecto y también para hacerles ver que jugar en el equipo leridano es diferente a hacerlo en cualquier otro conjunto de la Liga ACB. Y, evidentemente, la “Albertina” surtió el efecto deseado. Después de seis derrotas consecutivas, que provocaron un cierto nerviosismo, ayer el Lleida fue capaz de ganar en la pista de un necesitado Andorra, alejando de nuevo la preocupación que se había incrementado después de la victoria que consiguió el Burgos el pasado martes.

Entretanto, el club continúa buscando refuerzos, puesto que algunos de los integrantes de la plantilla no están dando todo el nivel que de ellos se esperaba y en las últimas jornadas su rendimiento ha bajado considerablemente. En este capítulo parece que en el club todo el mundo tiene claro que hay que reforzar sobre todo la posición de director de juego.

El problema es que la entidad leridana hizo un gran esfuerzo económico el verano pasado y ahora no sobra el dinero. Por cierto, ayer en el Andorra debutó el base cedido por el Unicaja Málaga, Xavier Castañeda, el jugador que durante la semana fue rechazado por motivos médicos por el Hiopos Lleida. Y además fue el segundo jugador más valorado del partido. Tal vez desde el club leridano habría que dar una explicación de lo sucedido.