Maldito primer cuarto

Creado: Actualizado:

E l Hiopos Lleida tenía ayer una gran oportunidad de alejarse un poco más de la parte baja de la clasificación y volver a encadenar dos victorias seguidas en este carrusel de partidos, tres en ocho días. Gerard Encuentra ya dijo después de ganar en Andorra que los jugadores habían hecho un gran desgaste físico y ayer se notó. Pero la diferencia entre el inicio de Liga y estas últimas semanas es que antes los partidos se empezaban muy bien, ganando todos los primeros cuartos, lo que daba cierta tranquilidad y control. En estos últimos duelos nos hemos encontrado con un Hiopos al que les cuesta mucho entrar en el partido, provocando que vaya a remolque del marcador y no tenga este control. Ir en contra del marcador ya en el primer cuarto lleva al equipo a jugar con mucha precipitación, abusando de los triples y perdiendo muchas pelotas. Quizás habría que dar un toque de atención importante a los jugadores, y poder apostar por aquellos que han estado entrenando mejor durante la semana, o que se vean más enchufados. Puede haber muchas variables que hayan llevado a esta situación, entre otros, un cambio de dinámica antes de los partidos, que se haya modificado algún aspecto de los calentamientos, que los jugadores se hayan acomodado a la titularidad o simplemente que ya son predecibles. Sea lo que sea es importante cambiar esta dinámica en los inicios de los partidos para evitar situaciones como la de ayer, con un 2-12 de parcial en el minuto 5 que ha condicionado todo el duelo. Queda una semana para el próximo partido, en el que esperamos que los Reyes Magos de Oriente le traigan al Hiopos Lleida una mejor toma de decisiones en los arranques de partido, en los que antes salían con más intensidad y con las ideas más claras.