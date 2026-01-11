¿Jekyll o Hyde?
Bendita segunda parte, 55 puntos. Después de haber sido uno de los talones de Aquiles del conjunto leridano, el partido de ayer en Tenerife, seguido con especial atención por la afición tras lo ocurrido la temporada pasada, nos dejó una grata sorpresa: Lleida se llevó la victoria.
Fue un paso adelante de jugadores clave. Como el Ave Fénix, el equipo mostró que no todo depende de Batemon: también contamos con Golomán, Ejim, Walden… Competimos en Canarias y logramos una victoria que vale su peso en oro.
¿Significa esto que ya no necesitamos un base? Quizá no deberíamos dejarnos llevar por la euforia. ¿Nos relajaremos porque estamos lejos del descenso y nuestra aspiración será simplemente que haya dos equipos peores que nosotros? Hasta hace poco se hablaba de Burgos y Granada, pero la situación cambia y cualquier desliz puede complicarlo todo. Ahora toca mirar al futuro: sumamos seis victorias, pero ¿será esto solo una vendetta contra Tenerife recordando la temporada anterior? ¿Tendremos finalmente un base o bastará con que más jugadores descarguen la presión sobre Batemon?
La gran incógnita sigue siendo la misma: ¿seremos en la próxima jornada Dr. Jekyll o Mr. Hyde? La afición tendrá que esperar para disfrutar del equipo en casa, porque primero toca otra visita a Canarias y, después, recibir a Burgos en el Espai Fruita Barris Nord. Una victoria en casa supondría un paso enorme hacia la salvación y, además, un regalo para la afición que nunca ha dejado de creer, pero ¿de verdad nuestro objetivo debe ser simplemente evitar el descenso? Este equipo, a nivel individual, ha demostrado que puede competir. Ahora falta demostrar que puede hacerlo con regularidad.