Bilal marca, Pau, para

Esto, sin duda, ya es otra cosa. Jordi López, desde su llegada, ha sumado dos victorias consecutivas, una cosa que no se había visto hasta ahora. Aún no se ha conseguido nada, pero las sensaciones, ahora mismo, son bastante mejores. Se ha ganado a dos rivales directos, Porreres en el Camp d’Esports y al Torrent de Seligrat en el San Gregorio, que además es la primera victoria a domicilio en toda la temporada, La de ayer fue tan trabajada como angustiosa. En el primer tiempo marcó Billal y Pau Torres, una vez más, fue el salvador con un par de manos prodigiosas. En la segunda mitad, presionado por un incansable equipo local, los leridanos se aplegaron los 45 minutos más el añadido, en un ejercicio de resistencia que le salió a la perfección, sin que nadie se escaquease ni eludiese esfuerzo y sacrificio. Y la cosa salió bien, pese a la incerteza del marcador y con un poste salvador en el añadido del añadido. Pero bien está lo que bien acaba. Aunque como hemos dicho, esto no se ha acabado. Siguen las finales para ir partido a partido. Este domingo (12.30) visita el Camp d’Esports el Olot, que también está luchando por no bajar a Tercera RFEF. Y un último detalle. Este balón a la madera en la última jugada del partido, que salvó los muebles a los de Jordi López, hubiese acabado dentro hace un mes con Gabri García en el banquillo del Atlètic Lleida. Esto lo escribimos sin acritud, simplemente es una cuestión de dinámicas y de buena o mala suerte.