¿Puede ser que falte un ‘cinco’?

La contundente derrota sufrida ayer por el Hiopos Lleida en la pista del Valencia, la más dura de toda la temporada junto a la del UCAM Murcia en el Barris Nord, no puede esconder la gran temporada que está realizando el equipo que dirige Gerard Encuentra. Finalizar la primera vuelta con ocho victorias, igualando la mejor temporada de la historia del baloncesto leridano en la ACB, y superando en cinco triunfos al equipo que marca los puestos de descenso –el San Pablo Burgos–, es para estar más que satisfechos con el rendimiento del equipo. La derrota de ayer hay que olvidarla lo antes posible, puesto que además se produjo con un equipo diezmado por las bajas de Golomán (lesionado) y Ejim (que estuvo ausente por “problemas personales”, según el club) y un Krutwig que tampoco anda sobrado en lo físico desde hace algunas semanas, además de sus evidentes limitaciones técnicas para la máxima categoría

Sin embargo, esto tampoco puede amagar las deficiencias que demuestra el equipo. Tras la marcha del decepcionante Zoriks, desde el club se aseguraba que la dirección deportiva está buscando un base o un ‘combo’ capaz de mover mejor al equipo y aumentar las anotaciones. Personalmente creo que hay otra posición que sería más urgente cubrir y es la de pívot (“center” los llaman ahora). Ahí sí que tenemos un problema, y más si tenemos en cuenta que Golomán arrastra problemas físicos, Krutwig está lejos del nivel necesario para un pívot ACB y Diagne se carga de faltas personales con una facilidad pasmosa y realmente alarmante, hasta el punto que ha sido eliminado en los dos últimos partidos y en el de Valencia logró aguantar solo 23 minutos en pista, siendo el único “cinco” que había en la rotación.