Peligra el tesoro

Creado: Actualizado:

D urante la pasada semana, el presidente del Ilerna Lleida, Albert Aliaga, se encargó de recordar a todos, pero muy especialmente a los jugadores y técnicos de la primera plantilla, que la ACB es un tesoro muy preciado que hay que conservar a toda costa. Y no le falta razón al máximo dirigente del club leridano. Ha costado mucho recuperar la plaza en la mejor Liga de baloncesto de Europa como para que se pierda después de solo tres temporadas de travesía. Y ahora el “tesoro” está más en peligro que nunca.Después de siete derrotas seguidas, récord negativo histórico, la preocupación es enorme a todos los niveles. El equipo ha perdido la que era su seña de identidad, la lucha constante durante todo el partido. En algunos de estos encuentros los jugadores han bajado los brazos de forma alarmante y se han encajado tanteos que sonrojan. Lo reconocía incluso el entrenador Gerard Encuentra, que advertía de una alarmante falta de intensidad durante muchos minutos, pero que tampoco parece encontrar la tecla para que el equipo reaccione.Y a partir de aquí debemos preguntarnos qué solución hay para revertir la situación. Evidentemente es urgente reforzar el equipo. La baja de Diagne, lesionado para toda la temporada, no se ha cubierto, ni la de Adrià Rodríguez. Hacen falta fichajes, pero en todas las posiciones. Claramente en el juego interior, muy mermado, pero también en el perímetro. Además, algunos jugadores tampoco parecen estar en condiciones de luchar por cambiar algo. Encuentra ya dejaba caer ayer que habrá que hacer cambios. Y sin reconocerlo abiertamente, también apuntaba que alguno de los que hay en plantilla puede que no continúe. El problema, como siempre, es la situación económica que tiene el club.